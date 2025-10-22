AIG tacha de "barbaridad" que Bruno García haya permitido en Cádiz la tala de seis árboles sin un informe técnico

La tala de seis árboles "sanos y frondosos que llevaban décadas proporcionando sombra y frescor en la avenida Cayetano del Toro" es tachada por el portavoz del grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, como “una barbaridad”, y más aún cuando el Gobierno de Bruno García “lo ha permitido sin un informe previo de los técnicos municipales”, como han reconocido fuentes municipales.

“Al igual que los colectivos ecologistas, desde AIG llevamos tiempo también denunciando la política arboricida que practica el equipo de Gobierno, pero lo que ha ocurrido con esta media docena de melias es un despropósito total que no puede arreglarse, como pretende zanjar Bruno García, con la reposición de nuevos ejemplares. Eso es una auténtica falacia, pues es imposible que aspirantes a árboles puedan sustituir los servicios ambientales que venían ofreciendo esos árboles adultos. El daño es irreparable”, sostiene el líder de la coalición de izquierdas.

Asimismo, critica que el equipo de Gobierno haya permitido la tala “simplemente porque estorbaban”, encargándose para ello un informe, no a los técnicos municipales, sino a una empresa externa. “¿Cómo puede Bruno García y su equipo ningunear de esa forma a profesionales capacitados del Ayuntamiento de Cádiz y permitir que una empresa tale árboles sanos de la ciudad?”.

Al respecto, insiste en la política arboricida que está ejecutando el Gobierno local, “que no cumple los planes de arbolado y que realiza desbroces, podas y talas sin orden ni concierto, a pesar del contexto de cambio climático y de calentamiento global en el que nos encontramos y que afecta a Cádiz con olas de calor extremas y temperaturas más altas en otoño e invierno”.

Por todo ello, De la Cruz lamenta que al equipo de Gobierno del PP “le importe más la colocación de mamotretos a lo largo de toda la avenida principal para dar soporte a las luces extraordinarias de Navidad que la protección de ejemplares con decenas de años y, con ella, del medio ambiente”.

“No existe compromiso alguno por parte de Bruno García ni de sus ediles con el medio ambiente. Al igual que Vox, son unos negacionistas del cambio climático, pero acomplejados porque no se atreven a reconocerlo”, suma el líder de AIG, señalando al respecto la “dejadez y desgana” con la que el Gobierno municipal va a poner en marcha, “tarde y mal”, el proyecto de Zona de Bajas Emisiones en la ciudad; su política de eliminación de peatonalizaciones; su inacción con respecto al mantenimiento del carril bici; las podas “excesivas y fuera de tiempo” del arbolado de la ciudad; y su “desprecio” al Plan de Arbolado, “que han dejado guardado en un cajón”.