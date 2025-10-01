AIG lamenta que la Junta siga sin pronunciarse sobre las obras del futuro centro de salud del Mentidero

Julio de 2023: la entonces consejera Catalina García, junto a Bruno García y Mercedes Colombo, en la presentación del futuro centro de salud, cuando se dijo que iba a estar listo en dos años.

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana critica que la Junta de Andalucía, “con la complicidad del Gobierno de Bruno García, siga riéndose de los gaditanos y gaditanas con un asunto de tanta importancia como es el cambio de sede del centro de salud del Mentidero, pues la ciudad lleva casi dos años esperando que se inicien los trabajos para acondicionar las futuras instalaciones sanitarias, que darán cobertura a entre 8.000 y 9.000 personas usuarias”.

La portavoz adjunta de AIG, Helena Fernández, recuerda que hace más de un mes y medio que la Junta de Gobierno Local aprobó la licencia de obras para convertir el edificio situado en los números 8 y 9 de la plaza Mina en la nueva sede del centro de salud, ubicado en la calle Cervantes y que lleva años sin reunir las condiciones mínimas y exigibles para garantizar una atención médica de calidad. “¿Qué excusa pone ahora el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla para no dar los pasos pertinentes con el fin de que se inicien ya trabajos? Ya tienen la licencia de obras y, desde mayo, cuentan también con la resolución del informe arqueológico por parte de la Delegación de Cultura para poder reformar la finca de la plaza Mina. El propio Servicio Andaluz de Salud (SAS) achacaba a la resolución de dicho informe el retraso y la falta de fecha de inicio de las obras del nuevo centro de salud del Mentidero. ¿Qué pretexto ponen ahora?, ¿por qué no están ya las máquinas trabajando en la finca?, ¿y por qué el PP vuelve a engañar a los gaditanos y gaditanas y a ningunearnos con una nueva promesa incumplida?”.

Al respecto, Fernández recuerda que en el Pleno del pasado mes de marzo el Gobierno de Bruno García “mintió descaradamente a los vecinos y vecinas de Cádiz asegurando que las obras del nuevo centro de salud del Mentidero se licitarían finalmente antes del pasado mes de mayo y las obras comenzarían antes de iniciarse el último trimestre del año. No obstante, aún seguimos esperando sin que nadie de la Junta de Andalucía y del equipo de Gobierno se disculpe ni dé ningún tipo de explicación”.

Cabe señalar que fue en julio de 2023 cuando el Gobierno de Juanma Moreno anunció que el centro de salud del Mentidero se trasladaría a unas nuevas instalaciones -ubicadas en los números 8 y 9 de la Plaza Mina-, fijando su apertura para el último trimestre de este 2025.

“El PP de Bruno García vuelve a demostrar lo poco o nada que le importa tanto la calidad del servicio que recibimos los gaditanos y gaditanas en muchos centros sanitarios, como del del Mentidero, como las muchas dificultades que está sufriendo el personal sanitario para poder atender adecuadamente a las personas enfermas en dependencias indignas”, subraya la edil de la coalición de izquierdas.

Al respecto, la portavoz adjunta critica “el desmantelamiento del sistema sanitario público andaluz que vienen denunciando día tras día las mareas blancas, con un Gobierno del PP que colapsa conscientemente a la sanidad pública con una financiación insuficiente y prefiriendo gestionar con externalizaciones y a través de conciertos”.

Por último, Fernández hace referencia también al futuro hospital regional, remarcando que “el presupuesto para su construcción no debe suponer, bajo ningún concepto, detrimento alguno de los que necesita la provincia para mejorar los recursos del sistema sanitario público, tanto a nivel hospitalarios como de Atención Primaria”. “Si se llega a hacer, el nuevo hospital regional no puede levantarse a costa de infrafinanciar el resto de los recursos sanitarios públicos de la provincia”, sostiene.