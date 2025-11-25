AIG denuncia "el grave peligro" del colector de nuevo al descubierto en la playa de Santa María de Cádiz

El portavoz del grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, advierte del “grave peligro” que supone el estado de desprotección en el que se encuentra el colector de Santa María del Mar, que vuelve a estar al descubierto. Y culpa de ello al Partido Popular, tanto al de la Junta de Andalucía como al del Ayuntamiento de Cádiz.

“El estado actual del aliviadero es un peligro. Un peligro para la ciudadanía, para la playa y para el medioambiente, y lo es por culpa del PP de la Junta de Andalucía, que hizo un mamarracho de obra en 2011 que nunca fue recepcionada por el Consistorio gaditano, y también del PP de Bruno García, que siempre se muestra servil a Moreno Bonilla y no le exige nada en beneficio de nuestra ciudad, anteponiendo siempre los intereses de su partido a los de la capital gaditana”, critica el líder de la coalición de izquierdas.

Al respecto, De la Cruz recuerda que Aguas de Cádiz denunció en 2022 a la Junta de Andalucía ante los tribunales por la mala ejecución de esa obra realizada en 2011 para enterrar bajo la arena de la playa de Santa María del Mar esa gran tubería que canaliza las aguas pluviales hacia el mar. Al año siguiente el juzgado dio la razón a la empresa municipal y al anterior Gobierno de José María González. Sin embargo, el PP andaluz recurrió la sentencia para evitar asumir la nueva obra, teniendo que realizar en 2024 el Ayuntamiento de Cádiz una intervención de emergencia, al sufrir el colector una rotura.

Ahora, tras el paso del temporal Claudia, un amplio tramo del aliviadero vuelve a estar al descubierto, “generando un grave peligro para el medioambiente y la salud pública, mientras que en la Junta de Andalucía siguen sin asumir su responsabilidad con la ciudad de Cádiz y en el Ayuntamiento Bruno García sigue impasible y de brazos cruzados”, critica el portavoz de AIG.

Y es que fue el propio alcalde de la ciudad quien, en abril de 2024, cuando acudió a Santa María del Mar para “hacerse la foto” con motivo de los trabajos provisionales que se desarrollaron para reparar y cubrir el colector, “remarcó que se le daría una solución definitiva a este aliviadero que todavía estamos esperando los gaditanos y gaditanas”.

A pesar de que la redacción del proyecto constructivo del ramal 1 del aliviadero de pluviales de Santa María del Mar se adjudicó en marzo de este 2025 a la empresa Ibervías Ingenieros S.L. -con un presupuesto de 53.095 euros y un plazo de ejecución de tres meses-, “nada se ha hecho aún ni se ha informado al consejo de administración de Aguas de Cádiz ni a la ciudadanía de por qué no se han iniciado ya esas obras para la protección de la infraestructura, que son necesarias y urgentes con el fin de evitar daños de salud pública, medioambientales y económicos a la ciudad de Cádiz”, concluye el portavoz.