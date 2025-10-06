AIG denuncia que el equipo de Gobierno sigue sin cumplir con el Reglamento Ético y de Buen Gobierno

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana denuncia, a través de su concejal Demetrio Quirós, que el equipo de Gobierno sigue sin cumplir con el Reglamento Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, tal y como se comprometieron Bruno García y sus ediles en sesión plenaria hace seis meses, a petición de la propia coalición de izquierdas.

Cabe recordar que este Reglamento, que fue aprobado de forma definitiva en junio de 2023, recoge el establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación del mismo que garantice su eficacia como mecanismo de refuerzo de la calidad democrática del Consistorio, sin que hasta el momento el Gobierno local haya puesto en marcha dicha herramienta.

AIG criticó esta falta de gestión y de compromiso ético por parte del equipo de Gobierno en el Pleno del pasado mes de marzo, reclamándolela constitución del Consejo de Ética y Buen Gobierno Municipal, tal y como recoge el propio documento. Y ello, como parte final de una propuesta que exigía el cumplimiento del Reglamento por todas las personas a las que le compete, para lo que se le pidió al alcalde que llevara a cabo una reestructuración del equipo de Gobierno. En concreto, de la Concejalía de Vivienda y Presidencia de Procasa, al existir, tal y como recoge el artículo 11 del Reglamento, un conflicto de intereses por parte de la persona que ostenta dichos cargos -la concejala Ana Sanjuán- en la operación de Casitas Bajas.

A esta moción, el equipo de Gobierno respondió con una enmienda de sustitución con el fin de mantener a la responsable de Vivienda y presidenta de Procasa en sus cargos, a pesar del mencionado conflicto de intereses entre Sanjuán y los vínculos familiares que mantiene, a través de su marido, con la promotora propietaria de parte del suelo del solar de Casitas Bajas.

A pesar de ello, el regidor sí se comprometió a la creación del Consejo de Ética y Buen Gobierno Municipal, estableciendo su composición de acuerdo con el artículo 21 del propio Reglamento. Incluso se incluyó en la enmienda estos dos puntos: “convocar la primera sesión del Consejo de Ética y Buen Gobierno dentro de los 30 días siguientes a la constitución del Consejo, en la que se definirán las líneas de trabajo iniciales, el reglamento interno y el plan de acción”. Y asimismo, “incluir en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Cádiz toda la información relativa a la constitución, funciones y composición del Consejo, asegurando su publicidad y acceso ciudadano”.

Durante la sesión plenaria del pasado 27 de marzo, la edil Sanjuán expuso: “Es importante la creación de este Consejo y, además, creo que en ese aspecto tenemos que avanzar rápido para crearlo”. Palabras que fueron reforzadas por el alcalde, que garantizó su “compromiso” de cumplir con lo establecido en la enmienda de sustitución presentada por su propia formación.

No obstante, “a día de hoy, más de seis meses después de que Bruno García se comprometiera y obligara a sí mismo a la constitución del Consejo de Ética y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, seguimos sin noticias de su creación. Nada se ha hecho al respecto, a pesar de la importancia de este órgano y del propio Reglamento en sí”. “Parece que en el Gobierno de la ciudad no le tienen mucho aprecio al establecimiento de estándares éticos y de buenas prácticas, mientras seguimos con una concejala que hace equilibrios entre sus intereses en el mercado inmobiliario y sus responsabilidades municipales”, apunta Demetrio Quirós.