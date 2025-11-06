Adelante Andalucía cree que Bruno García, con su actuación ante el conflicto de la ayuda a domicilio, "no defiende ni a las trabajadoras ni a las personas dependientes"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto a los concejales de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz y Helena Fernández, se han reunido este jueves con el Comité de Empresa de Ayuda a Domicilio de Cádiz, tras el anuncio de la empresa Óbolo de que aceptará las condiciones pactadas con las trabajadoras para mostrar su apoyo total a la plantilla y anunciar que estarán “en vigilancia permanente” para garantizar que los compromisos se firman y se cumplen.

García ha subrayado que este posible avance es fruto de la fuerza colectiva de las trabajadoras a la que ha agradecido su “ejemplo de dignidad y lucha”. Al hilo, el portavoz ha denunciado que lo ocurrido en Cádiz no es una excepción, sino “el mismo esquema que se repite en toda Andalucía con las privatizaciones: dinero público, trabajadoras precarizadas y una empresa ratera forrándose en medio”.

En este sentido, el portavoz andalucista ha advertido que su organización será “extremadamente vigilante” y al “mínimo incumplimiento, lo llevaremos al Parlamento andaluz. Y allí no responderá Bruno García, sino su jefe, el máximo responsable del Partido Popular en la Junta”, refiriéndose al presidente Moreno Bonilla.

Finalmente García ha señalado la municipalización como única solución estructural para acabar con el modelo de precariedad actual. “Queremos quitar las verdaderas paguitas a las empresas privadas que viven del dinero público y devolver esos recursos a salarios dignos y a un servicio de calidad”, ha defendido.

En la misma línea, David de la Cruz, portavoz municipal de Adelante Izquierda Gaditana, ha recordado que el alcalde del PP, Bruno García, “está vinculado políticamente a la empresa y sin voluntad de fiscalizarla”, no está defendiendo ni a las trabajadoras ni a las personas dependientes. Por eso, ha asegurado, “asumimos nosotros esa labor de vigilancia. Vamos a fiscalizar, a acompañar y a estar al lado del comité de empresa en todo el proceso”.

Por último, el portavoz gaditano ha señalado la municipalización como prioridad política inmediata. “Municipalizar no solo es más justo, sino que es más rentable, garantiza condiciones laborales dignas porque detrás de cada nómina que no se paga a tiempo están las vidas de las trabajadoras, pero también la calidad de vida de las personas dependientes que necesitan este servicio público para poder vivir con dignidad”, ha concluido.