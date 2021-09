Una actuación política en vivienda pública en Cádiz que se merece un “no presentado”

"No les suspendo por la política pública de vivienda. Les doy un no presentado". Con esta sentencia tan tajante, el propietario de la inmobiliaria Hispania, Ramón Rodríguez de Trujillo, califica las actuaciones de las administraciones en materia de vivienda pública en Cádiz capital. En su análisis, lo primero que apunta es que "no ha habido una voluntad decidida por hacer un parque de vivienda pública".

Para dar sus argumentos, este profesional del sector señala que "hay que distinguir claramente entre vivienda pública y vivienda protegida, que es de promoción privada pero con unas ayudas para las que hay que cumplir una serie de condiciones".

Así, centrados en el primer término, el propietario de Hispania asegura que "el perfil de vivienda pública es necesario porque existen determinados sectores de la población que están en situación de exclusión desde hace mucho tiempo y hay que darles una solución, pero no se hace nada de nada".

Para impulsar la construcción de vivienda pública, Rodríguez de Trujillo cuenta que "yo le he ofrecido personalmente una propuesta a Procasa y al alcalde, pero ni se han preocupado ni han mostrado interés en esto" La idea de este profesional inmobiliario consiste en que "existen un montón de fincas que son propiedad del Ayuntamiento de Cádiz o de la Junta de Andalucía que se pueden cambiar por pisos, ya que se están cayendo desde hace 40 años". Para ello, "se calcula cuánto sale la obra y cuánto puede ser un beneficio aceptable para el promotor. Si con siete pisos sale un beneficio, podrías tener otras cinco viviendas sociales gratis para el Ayuntamiento". Esto, según Rodríguez de Trujillo, haría que aumentara el parque oficial con la colaboración público-privada. "Fincas tienen, pero no tienen el dinero, por lo que nos podríamos haber encontrado con que en estos 40 años ya habría vivido ahí mucha gente, pero hasta ahora ahí no ha vivido nadie y pasarán otros 40 años", asevera.

Por otra parte, en segundo término apela a la necesidad de la construcción de vivienda de protección oficial de promoción privada para "un sector de población que necesita una ayuda" para poder tenerla. Sin embargo, considera que actualmente "al cliente no le interesa compra" una VPO debido a que “son peores las condiciones que los beneficios para los compradores, por lo que a los promotores no les interesa ya que no hay clientes". Para ahorrarte un 10% te tienes que comprar algo con lo que después no puedes hacer nada con ello, por lo que el cliente prefiere pagar un poco más y comprarse una vivienda de renta libre”, argumenta.

Con todo, Rodríguez de Trujillo echa en falta que se active un plan como el de la rehabilitación del casco antiguo de la ciudad, que fue "un ejemplo a seguir de la cooperación público-privada, ya que solo hay que ver el Cádiz previo y el posterior".

En cuanto a la situación del sector inmobiliario, indica que "vamos hacia un periodo inflacionario en el que la vivienda va a seguir subiendo de precio porque la construcción está claramente más cara".