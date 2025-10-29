Los actos de Halloween en Cádiz obligan a retirar el surtidor de agua del Museo del Títere

La fuente de agua que se encuentra en las inmediaciones de la Puerta de Tierra, junto a la puerta de acceso al Museo del Títere, ha sido retirada provisionalmente de su ubicación debido a los actos programados para la fiesta de Halloween, según informan a este periódico desde el Ayuntamiento de Cádiz. El Museo del Títere, su patio y el patio de la Casa del Niño Jesús son los lugares en los que se concentrará la programación municipal de Halloween, de forma que desde el Ayuntamiento se ha optado por proteger el surtidor de agua retirándolo, cubriendo con cemento el hueco y la conexión con las tuberías y cerrando la zona con varias vallas unidas por abrazaderas. La fuente será colocada de nuevo cuando acaben las fiestas de Halloween, según se explica desde el Ayuntamiento.

La retirada de la fuente de beber que se encuentra en esta acera ha sido objeto de comentarios en las redes sociales, en los que los ciudadanos se preguntan la razón de este desmontaje. Pero desde el Ayuntamiento se afirma que es una medida provisional ante la fiesta de Halloween y la gran afluencia de público que se espera por la zona en los próximos días.

Los actos de Halloween en Cádiz se celebrarán los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre en unas jornadas dedicadas tanto al público infantil como al adulto con varias actividades que se desarrollarán en los escenarios citados, además de desfiles que comenzarán en el ECCO para acabar también junto a la Puerta de Tierra.

Estas fuentes, instaladas en torno a 2018, son de un prototipo conocido como Modelo Cádiz, y fueron diseñadas por el arquitecto Juan Carlos Curado. Cuentan con un diseño único inspirado en el patrimonio histórico de la ciudad y su relación con el agua. La fuente tiene como base un octógono, como referencia a los brocales de los pozos situados en las casas tradicionales gaditanas, y las piletas superiores se inspiran en los acueductos romanos y los arcos de los aljibes.