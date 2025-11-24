Abierta la inscripción gratuita a tres nuevas Lanzaderas de Empleo, que comenzarán en enero en Cádiz

La vicepresidenta del IFEF, Beatriz Gandullo, con representantes de las fundaciones Santa María la Real e Iberdrola, y los participantes de la lanzadera que acaba este mes.

El Instituto de Fomento, Formación y empleo del Ayuntamiento de Cádiz (IFEF) abre este lunes 24 de noviembre el plazo de inscripción a tres nuevas Lanzaderas de Empleo, dentro del programa gratuito de orientación laboral 'Hub de Activación de la Empleabilidad', una iniciativa enmarcada en la Estrategia de por el Empleo 2024-2025, que cuenta con un presupuesto de cuatro millones de euros. Las Lanzaderas, totalmente gratuitas y en formato semipresencial, se desarrollarán entre los meses de enero y junio de 2026 y facilitan una orientación actualizada a personas en desempleo mayores de 18 años. Estará guiada por especialistas y adaptada a las necesidades de sus participantes, atendiendo también a su especial situación de vulnerabilidad.

Esta convocatoria mantendrá abiertas las inscripciones hasta el próximo 19 de enero y las personas interesadas deben formalizar su inscripción a través del siguiente formulario: hubsempleabilidad.com/inscribete.

El objetivo de este programa es activar personal y profesionalmente a personas en desempleo, mejorando su empleabilidad con competencias transversales y las habilidades demandadas, además de reducir la brecha digital y fomentar las competencias verdes. Sus participantes reciben apoyo en intermediación laboral, salud mental y gestión del estrés ante el desempleo o la incertidumbre laboral. Se preparan en equipo para superar entrevistas de trabajo, manejar herramientas digitales actuales y enfocarse hacia su objetivo profesional con la guía de especialistas.

Buenos resultados en sus rondas anteriores

En Cádiz, han participado en anteriores rondas un total de 245 personas en desempleo, de las que 95 han mejorado ya su situación laboral al encontrar trabajo por cuenta ajena, emprender un negocio, ampliar su formación u obtener un Certificado de Profesionalidad. El resto del equipo de la última ronda se encuentra inmerso en su búsqueda de empleo, realizando entrevistas y contactando con empresas de su interés.

Lanzaderas de Empleo: Activa, Despega y Nómada

El centro Hub de Cádiz acoge proyectos de cinco meses y medio de duración, con un formato semipresencial, y la participación de hasta un total de 80 personas.

Dos Lanzaderas de Empleo en la sede del Centro de Formación Bóvedas, en el IFEF.

• 'Lanzadera de Empleo Activa': está formada por un grupo heterogéneo de personas en desempleo con un objetivo común: actualizar y enfocar su búsqueda de trabajo.

• 'Lanzadera de Empleo Despega': se dirige a personas en situación de especial vulnerabilidad. Reciben una atención especializada para su inserción en el mercado laboral y su inclusión social.

Habrá también una lanzadera de empleo itinerante, que se desarrollará en Centro de Formación Ma'Arifa.

• 'Lanzadera de Empleo Nómada': es una edición itinerante que conserva las características de la Activa, con la ventaja de que puede desarrollarse en todo tipo de territorios y cualquier formato: presencial, online o híbrido.

Formaciones técnicas en sectores con alta demanda

Las personas participantes en las diferentes Lanzaderas de Empleo también tienen la oportunidad de realizar formaciones técnicas enfocadas en mejorar su futuro laboral, en sectores con alta demanda: gestión administrativa y herramientas aplicadas a la gestión; atención al cliente, comercio y reposición; gestión y logística de almacén, así como el carnet de carretilla; y limpieza profesional y prevención de riesgos (PRL).

Descarga de kits de empleabilidad

Con el fin de poder actualizarse en la búsqueda de empleo hasta el inicio de las Lanzaderas de Empleo, el programa cuenta con 'Kits de empleabilidad' descargables con consejos prácticos a disposición de las personas en desempleo a través de su web en esta sección: https://hubsempleabilidad.com/descargas/

‘Hubs de Activación de la Empleabilidad’ está impulsado por Fundación Santa María la Real y Fundación Iberdrola España, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con cargo al Programa estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza (CCI 2021ES05SFPR003); y también la cofinanciación del Ayuntamiento de Cádiz.