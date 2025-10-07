Abierta la convocatoria en Cádiz del X Premio Jesús Gargallo a la defensa de los derechos humanos, igualdad y dignidad

Un grupo de voluntarios de Calor en la Noche reunidos en el patio de La Salle Viña.

El Ayuntamiento de Cádiz ha abierto la convocatoria del X Premio Jesús Gargallo, un reconocimiento destinado a personas o entidades comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de los colectivos más vulnerables. El plazo para la presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo 31 de octubre.

Con este galardón, dotado con 6.000 euros, el Consistorio reconoce aquellas iniciativas que contribuyen de manera activa a la promoción de la justicia social, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.

Las candidaturas podrán presentarse tanto por iniciativa propia como a propuesta de otras personas o entidades. Cada solicitud deberá incluir un informe que recoja los méritos de la persona o colectivo propuesto, junto con la documentación que avale su trayectoria y aportaciones. Además, será necesario adjuntar dos avales de personas o colectivos con objetivos y fines similares. Las propuestas deberán dirigirse por escrito a la Delegación de Presidencia del Ayuntamiento de Cádiz y entregarse en el Registro General Municipal.

En la evaluación de las candidaturas, se tendrá en cuenta que la actividad o los programas desarrollados se centren en el término municipal de Cádiz y beneficien a su ciudadanía. También se valorará la trayectoria consolidada en la defensa de los valores del premio, la diversidad de acciones emprendidas, su impacto social, la promoción del voluntariado, la colaboración en red con otras entidades locales, y la transmisión de valores y conocimientos en derechos humanos e igualdad.

El jurado emitirá su fallo antes del 31 de diciembre y concederá el premio a la candidatura que obtenga la mayoría de votos, con una puntuación máxima de diez puntos.