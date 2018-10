Zona Franca recupera las operaciones de tráfico de biodiéselEl Consorcio se reunirá con los mayoristas de frutas para la lonja

La Zona Franca de Cádiz ha recuperado las operaciones de tráfico de productos energéticos, ausente desde 2003, gracias a la empresa Olivia Petroleum, que ha descargado en el muelle de Ribera, en el recinto interior del Consorcio, unas 7.000 toneladas métricas de biodiésel.

La operación se ha desarrollado en este muelle por la cercanía con la terminal de almacenamiento que Olivia Petroleum tiene en el recinto interior de la Zona Franca. Concretamente, la compañía ha podido realizar con éxito la descarga de 7.000 toneladas métricas de FAME (un tipo de biodiésel con ácidos grados) procedentes directamente de Port Klang (Malasia).

Es la primera operación de este tipo que la Zona Franca acoge en los últimos 15 años. Corrobora las oportunidades del recinto interior para la importación y exportación de productos para lo que se conoce como una trading company, una empresa que cubre toda la operativa de exportación e importación o actúa de almacenista.

La terminal de almacenamiento de Olivia Petroleum ha traído desde Malasia el biodiésel para después distribuirlo en otros países, con las ventajas fiscales que tiene hacerlo en el recinto interior de la Zona Franca gaditana.

Esta primera operación se ha realizado con éxito este pasado fin de semana, según ha explicado la compañía, sin discrepancia en las cantidades manejadas entre las partes involucradas. Actualmente Olivia Petroleum está a la espera de definir la programación definitiva del resto de cargamentos para la descarga hasta finales de 2018.

Olivia Petroleum es una empresa instalada en la Zona Franca de Cádiz, una ubicación estratégica para cubrir el tráfico mediterráneo y el europeo/africano.

Su actividad gira en torno a arrendamiento de instalaciones de tancaje o almacenaje, transporte nacional e internacional de mercancías por carretera, comercio al por mayor de productos energéticos y de toda clase de mercancías, exclusivamente dentro de las zonas y depósitos francos portuarios y aeroportuarios.

La Zona Franca tiene intención de mantener una reunión con la Asociación de Mayoristas de la Lonja de Frutas para conocer las necesidades que tienen y poder ver algún espacio del Consorcio que pueda satisfacerle. Los mayoristas enviaron hace unos días una comunicación al Ayuntamiento de Cádiz explicándoles que el recinto que consideraban más adecuado para sus necesidades era el solar de Ibérica Aga, que es propiedad de la Zona Franca de Cádiz pero que en la actualidad se encuentra baldío y, por lo tanto, habría que acometer una obra de nueva construcción.-

La Zona Franca afirma que en esa reunión van a presentarle el catálogo de propiedades que tiene esta administración en el polígono exterior. No obstante, fuentes de esta institución señalaron que "por lealtad" no van a pronunciarse acerca de si ven con buenos ojos que la lonja vaya en Ibérica Aga hasta que no se reúnan con los propios afectados: "Queremos escucharles, saber las características de lo que necesitan y hasta ese momento no se puede hablar de espacios".

El Ayuntamiento le ha enviado la carta recibida por los mayoristas a la Zona Franca y les ha instado a que busquen una solución a este colectivo que da numerosos puestos de trabajo.