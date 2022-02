El crucero más grande del mundo ya está en Cádiz

El 'Wonder of the Seas' ya se encuentra atracado en el puerto de Cádiz. El crucero más grande del mundo ha llegado a la ciudad para hacer una parada técnica antes de iniciar su ruta inaugural por EE.UU. Atraca por lo tanto sin pasajeros, sólo con la tripulación, y con unas dimensiones que dan fe de la grandiosidad del buque.

La capacidad de este gigantón es de 6.800 pasajeros y 2.400 tripulantes, 12 cubiertas y 2.867 camarotes (100 más que el hasta ahora crucero más grande del mundo, el 'Symphony of the Seas').

El nuevo gigante del mar de Royal Caribbean, quinto buque de la Clase Oasis, tiene una longitud de 362 metros y una anchura de 66 metros, además de 230.000 toneladas de peso y un calado de más de 9 metros.

El 'Wonder of the Seas' zarpará desde Shanghái, desde donde comenzará a operar cruceros en la primavera de 2022, con Hong Kong como puerto base y viajes de entre 4 y 9 noches por Asia, con tinerarios que incluyen Japón, Vietnam, Corea del Sur y Taiwán. El puerto de Cádiz podrá ver este grandioso buque amarrado en sus bolardos el próximo 8 de febrero en una parada técnica, sin pasaje, que se prolongará hasta el día 10, justo antes de partir para los Estados Unidos.

Una de las áreas del barco se ha bautizado como Suite Neighborhood, disponible para los huéspedes de Royal Suite Class, tiene piscina, bar, tumbonas y su propio restaurante. Además, a los huéspedes del transatlántico se les promete un área de juegos interactiva para niños e incluso atracciones para toda la familia.

En lo alto de la ubicación más privilegiada del barco, los huéspedes de suites disfrutarán de las experiencias y los servicios más exclusivos en este refugio elevado único en su tipo. Pueden disfrutar de cenas de cinco estrellas en Coastal Kitchen, un lugar exclusivo para los huéspedes de suites, donde se preparan platos internacionales con los ingredientes más frescos y de la más alta calidad.