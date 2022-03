El ‘Wonder of the Seas’ llega a Florida tres semanas después de zarpar de Cádiz

El Wonder of the Seas, el barco de cruceros más grande del mundo, llegó a última hora de este domingo al puerto Everglades, en Fort Lauderdale, desde donde realizará desde el próximo 4 de marzo viajes de siete noches por el Caribe, informó la compañía Royal Caribbean. Han transcurrido tres semanas desde que este gigantesco buque partiera del puerto de Cádiz a principios de la segunda semana de febrero.

Los destinos a los que llegará el Wonder of the Seas comprenden Cozumel, en México; Philipsburg, en San Martín, y San Juan, en Puerto Rico, señaló Royal Caribbean. Todos los itinerarios incluirán una jornada en CocoCay, una isla privada en las Bahamas propiedad de la compañía de cruceros.

Posteriormente viajará a Barcelona y Roma para realizar la temporada de verano en el Mediterráneo en mayo próximo. En noviembre de este año, el Wonder of the Seas regresará a las costas del Caribe y Bahamas desde el que será su puerto base en Fort Lauderdale.

El Wonder of the Seas, el barco de cruceros más grande del mundo, llegó a última hora del domingo al puerto Everglades, en Fort Lauderdale, desde donde realizará desde el próximo 4 de marzo viajes de siete noches por el Caribe, informó la compañía Royal Caribbean.

Los destinos a los que llegará el Wonder of the Seas comprenden Cozumel, en México; Philipsburg, en San Martín, y San Juan, en Puerto Rico, señaló Royal Caribbean.