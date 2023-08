Vuelve a arder un contenedor de cartón en el Parque de Canalejas, en Cádiz

Menos de un mes después de que ardiese por primera vez, volvió a incendiarse un contenedor de papel y cartón situado en la Avenida 4 de diciembre de 1977, junto al Parque de Canalejas, cerca de la confluencia con la calle Cristóbal Colón. Sucedió pasadas las once de la noche del pasado sábado.

Un ciudadano que se percató del humo y en poco tiempo, de las llamas, llamó inmediatamente al concejal de Limpieza y Mantenimiento Urbano, José Carlos Teruel, quien avisó a los Bomberos y se desplazó rápidamente hasta el lugar del suceso. El contenedor quedó completamente derretido, afectando a otro de plásticos contiguo.

Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, aunque las hojas del gran ejemplar de ficus que hay justo arriba volvieron a sufrir los efectos del calor, si bien no llegaron a quemarse. Por suerte, las llamas no alcanzaron a calentar lo suficiente el otro contenedor de aceite contiguo al quemado.

El contenedor fue repuesto esa misma noche, operación que dirigió in situ el propio José Carlos Teruel.

Siguen faltando contenedores de papel y cartón en Avenida del Puerto

Respecto a los nuevos contenedores de papel y cartón es necesario insistir en que son absolutamente insuficientes en algunos puntos de la ciudad, como la Avenida del Puerto, justo debajo del Edificio El Fénix. Pese a que lo vacían con frecuencia, los alrededores del único container existente siguen repletos de cajas y embalajes procedentes de los bares y restaurantes cercanos, los de Lázaro Dou, la calle Plocia y la plaza de San Juan de Dios. La solución parece fácil: bastaría con colocar uno o dos contenedores más, los suficientes para dar servicio a todos esos establecimientos. Un incendio de todo ese material en un lugar de tanto tránsito tendría unas consecuencias lametables.