Voluntarios por la seguridad de todos

Protección Civil de Cádiz abría el pasado uno de agosto el plazo para solicitar ser voluntario de dicho servicio, que permanecerá abierto hasta el día 31 de este mes. Esta iniciativa apoyada por el Ayuntamiento lleva ya unos años realizándose en la ciudad. Y es que, cada cierto tiempo, desde la agrupación, se hace una campaña de captación de voluntarios, en la que éstos, de manera altruista y de forma totalmente gratuita, realizan este servicio a la sociedad.

"El voluntariado no es algo nuevo. Desde sus inicios y a nivel mundial los voluntarios siempre han participado en Protección Civil", comenta Mateo Ollero, técnico de la organización. Mateo explica de qué manera llegan los voluntarios a la sede y cómo se van agregando después de su experiencia. La incorporación a la agrupación de voluntarios es un proceso. "Una vez que la persona ya tiene claro cuál es su papel aquí y cuál va a ser su trabajo, pasa a formar parte de la agrupación", remacha.

Gabriel Leo Vázquez también es hoy técnico de Protección Civil y fue voluntario en su día. Tanto Mateo como Gabriel destacan la importancia de la agrupación y su "trabajo invisible", que garantiza la seguridad durante los grandes eventos (carnavales y semana santa) y la de la ciudad en general a lo largo de todo el año. "Desde el punto de vista de la coordinación, nosotros somos los que tenemos que dar el visto bueno a todos los planes de seguridad", afirma Gabriel.

Los técnicos aseguran que los voluntarios juegan un importantísimo papel en las intervenciones de Protección Civil, ya que en la calle, ellos son "sus ojos". Los trabajos que se le encargan se clasifican según su carácter en operativos o preventivos. El trabajo preventivo es el que suele pasar desapercibido a los ojos de la sociedad, ya que realmente es el que no se ve, no se aprecia, por lo menos en primera instancia. "Se basa, por ejemplo, en la colaboración con el funcionario en la elaboración de planes de emergencia. Requiere un trabajo de campo, un trabajo de formación...", explica Mateo. "No todo es ponerse el uniforme y salir a la calle", aclara.

El proceso de incorporación a Protección Civil no solamente se basa en entregar una documentación, sino que después de cumplimentar los requisitos administrativos, el aspirante se somete a una valoración de su candidatura y más tarde, a un periodo de prácticas.

El candidato a voluntario de Protección Civil suele llegar con los requisitos aprendidos. Los solicitantes deben ser mayores de edad y no haber sido separados de la administración o de otras agrupaciones de Protección Civil a través de un expediente disciplinario. Y no pueden tener ciertos antecedentes penales ni estar bajo determinadas circunstancias que hagan imposible la labor del voluntariado.

Los dos técnicos coinciden en que es muy grato trabajar en Cádiz. "La gente se vuelca con nosotros, siempre intentan ayudarnos en todo lo posible, y aunque no puedan hacerlo, eso se agradece", asegura Gabriel.

También están de acuerdo los dos técnicos a la hora de hablar de la satisfacción que les produce cumplir y colaborar por que no ocurra nada en sus intervenciones sin horario. "Los operativos sabemos cuando empezamos, pero no cuando acabamos" dice Mateo. "Esa situación de aportar un granito de arena para proteger la integridad de las personas es muy gratificante", remata.