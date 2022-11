Villero sobre el adiós de Kichi: "Es la salida más honrosa que le quedaba al alcalde"

El concejal no adscrito, Domingo Villero, sobre el anuncio de José María González 'Kichi' de que no va a presentarse a las elecciones municipales, asegura que tenía claro que “esto iba a acabar porque la presión desde todos los puntos de la ciudad es insostenible para una persona. A todo el mundo que me preguntaba yo les decía que tenía muy claro que el alcalde no iba a seguir. Tiene que ser muy incómoda la situación que está viviendo el señor González con todo lo que está cayendo y que tiene que caer aún. Esto es como la bola de nieve que empieza a caer por la ladera”.

Por otra parte, acerca de lo que puede significar su salida, aseveró que “todos sabemos el gran carisma que tiene el alcalde personalmente y esa capacidad de aglutinar votos para la formación que defiende. Indudablemente esto les va a pasar factura porque el carisma lo tenía una persona y en unas elecciones municipales el criterio que impera es el candidato por encima del color político.”.

Finalmente cree que es “la salida más honrosa que puede tener este alcalde porque es una persona carismática, querida incluso por las personas que no pensamos de la misma manera, pero es la salida que le puede permitir para pasar a la historia por cumplir una serie de aspectos de los que tanto hablaban al inicio y que tanto se han puesto en cuestión al final”.