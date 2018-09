Vila reduce la polémica a "tres o cuatro chiringuitos"

El concejal de Urbanismo, Martín Vila, volvió ayer a referirse a la polémica suscitada con los propietarios de los chiringuitos de la playa. Y en esta ocasión, quiso precisar que el enfrentamiento "no es entre los chiringuitos y el Ayuntamiento, sino entre tres o cuatro chiringuitos y el Ayuntamiento". "Hay chiringuitos que sí que cumplen, se levantan por la mañana, y curran, y pagan sus impuestos, dan de alta a sus trabajadores... y tres o cuatro que están intentando obtener lo que no pueden obtener, manchando el nombre de otros chiringuitos que sí están sacando su trabajo adelante", añadió el edil, que insistió en que "no soy de Australia, sino de Cádiz".

Vila volvió a defender ayer la "pulcritud" y el "fiel respeto a la normativa" que en el proceso relacionado con los chiringuitos de la playa se ha seguido por parte del Ayuntamiento. "Hemos sido exquisitos con la norma, con el PGOU y con los pliegos vigentes". Y en base a ello lanzó un mensaje a los hosteleros que han anunciado que denunciarán al concejal por prevaricación: "Por mucha presión, chantaje e intento de coacción para que cambien las decisiones no ya políticas sino técnicas no vamos a hacerlo, porque eso sería arbitrario. Estamos seguros de los pasos que se han dado, así que si quieren ir a presentar denuncia, que la presenten, no tenemos nada que esconder ni que temer".

Tampoco olvidó Vila a los partidos de la oposición, lamentando la "utilización política de Ciudadanos, que lo mismo pone una querella al alcalde que actúa de abogado de los chiringuiteros".

Por su parte, la concejal de Podemos Ana Fernández quiso también ratificar nuevamente ayer el respaldo de su grupo a la actuación de Martín Vila. "Es algo unánime en el equipo de gobierno, estamos absolutamente convencidos de cómo se han hecho los trámites, y eso nos da la tranquilidad de que el trabajo se ha hecho acorde a la ley, pese a los intentos de enfangar y los partidos que entienden que esa es su forma de hacer política. Así que nuestro apoyo al trabajo del compañero y a las decisiones que se han tomado", afirmó Fernández.