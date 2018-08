Vila dice que en Astilleros lo que hay es un problema de vandalismo

El primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila (Ganar Cádiz), aseguró ayer que en Astilleros no hay un problema de mantenimiento sino que los desperfectos son "por vandalismo". En este sentido, criticó al Partido Popular y, en especial a su candidato a la Alcaldía, Juancho Ortiz, "porque se están dedicando a ir a los lugares donde todavía no hemos podido actuar". Así, señaló que ya se han encargado las barandillas para que sean repuestas. Vila ha declarado que desde el Ayuntamiento "reponiendo y reponiendo estamos destinando un dinero público para paliar el vandalismo y ese no es nuestro interés, por lo que esperamos un mayor civismo por parte de la ciudadanía para que no se produzcan este tipo de actos".

Por otra parte, señaló que cerrar los parques por las noches, tal y como habló el candidato a la Alcaldía del PP, no solucionaría nada en el asunto del vandalismo y se remontó a lo ocurrido con unos patos en el Parque Genovés hace algunos años "previa a nuestra llegada al Gobierno de la ciudad".

Martín Vila insistió en que el Partido Popular "se retrata con este tipo de comportamientos" y recordó que la Concejalía de Mantenimiento Urbano que dirige está actuando de manera constante y para ello recordó lo que se está haciendo en la calle Arbolí o Afanas, por citar dos casos recientes.

También lamentó las imágenes de Juancho Ortiz bajando hace unos días a las siete y media de la mañana a la playa "cuando ellos lo que fomentaban era el macrobotellón en la playa". Por último dijo que "está tratando de dar una imagen de la ciudad que no la beneficia".