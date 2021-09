Viático a Manuel Rancés y Villanueva

Manuel Rancés y Villanueva, marqués de Casa Laiglesia, es uno de los gaditanos más destacados del siglo XIX. Nacido en la plaza de San Francisco el 24 de diciembre de 1824, fue periodista, escritor, diplomático, diputado y senador. Alumno de Alberto Lista en el colegio de San Felipe, Rancés sería embajador de España en Brasil, Alemania, Austria e Inglaterra.

Este gaditano fue protagonista destacado de algunos de los graves sucesos ocurridos en nuestra ciudad en la segunda mitad del siglo XIX. El primero de ellos en 1868, con ocasión de las jornadas conocidas como ‘los tiros de Cádiz’. En diciembre de ese año, los batallones de voluntarios existentes en nuestra población se enfrentaron durante tres días a las tropas gubernamentales. Hubo numerosos muertos y heridos, quedando las calles destrozadas por las barricadas y muchos edificios deteriorados por los disparos. Manuel Rancés, que había llegado a Cádiz para despedirse de sus familiares y marchar a la Embajada de Viena, fue llamado por una comisión de vecinos para que consiguiera una tregua. El embajador logró su objetivo y convenció finalmente a los revolucionarios para que depusieran las armas ante las tropas del general Caballero de Rodas, enviadas desde Madrid por el Gobierno para restablecer el orden.

Rancés fue nombrado a continuación gobernador durante unos días, logrando apaciguar los ánimos de todos. A través de una colecta realizada entre los comerciantes, consiguió socorrer a las familias y reparar algunos daños.

La segunda intervención de Rancés ocurrió pocos años más tarde, en 1873, con ocasión del Cantón de Cádiz. El Gobierno de la República, presidido por Emilio Castelar, envió tropas para reducir a los cantonales de nuestra ciudad declarados en franca rebeldía. Al mismo tiempo, doce buques de guerra extranjeros, con un total de 142 cañones y 12.000 hombres de desembarco, como señala el historiador León y Domínguez, estaban en la bahía de Cádiz dispuestos a bombardear la ciudad e intervenir contra los rebeldes. En esta gravísima situación, el Comité de Salud Pública, órgano de gobierno de los cantonales y presidido por Fermín Salvochea, decidió resignar el mando en los cónsules acreditados en Cádiz. Los representantes extranjeros llamaron a continuación a Manuel Rancés para que, de nuevo, tomara el mando de la población, restaurara el orden y evitara un baño de sangre.

El marqués de Casa Laiglesia aceptó la difícil misión no sin antes advertir por escrito a los cónsules , “si algún marinero extranjero pisa el suelo de Cádiz, no solamente rechazo este mando, sino que me paso a los cantonales. Soy español ante todo”.

El último destino de Rancés fue en la embajada de España en Londres. El gaditano fue amigo personal del príncipe de Gales, el futuro Eduardo VII, y era muy apreciado por la propia reina Victoria. Rancés fue portada de varias revistas londinenses y de la famosa norteamericana Vanity Fair.

Una vez retirado de su profesión, el marqués de Casa Laiglesia pasaba largas temporadas con sus familiares de Cádiz, entre ellos su hermano el obispo José María Rancés y Villanueva. Durante una de estas estancias, en agosto de 1896, protagonizaría otra anécdota reflejada detalladamente en las páginas de Diario de Cádiz .

El Casino Gaditano, como era su costumbre, organizó a finales de verano de ese año un baile de gala para las familias que habían pasado la temporada de baños en nuestra ciudad. El director del parque, Sardá, fue el encargado de decorar los salones con macetas y flores de todo tipo, mientras una orquestina dirigida por el profesor Aguirre se encargaba de amenizar la velada tocando los temas de moda.

Tras la cena servida en los salones principales , comenzó el baile en el patio de la sociedad. Transcurridos unos minutos, Manuel Rancés cayó al suelo víctima de un fulminante ataque. Fue llevado de inmediato a una de las habitaciones del Casino para ser asistido por los doctores Höhr y Benjumeda, que allí se encontraban con sus familias participando de la reunión.

Los doctores, ante la gravedad del enfermo, estimaron oportuno que fuera llamado un sacerdote para que le fueran administrados los últimos Sacramentos. Los más jóvenes participantes en el baile salieron corriendo hacia la cercana parroquia de San Antonio, mientras la fiesta quedaba suspendida.

El coadjutor de San Antonio, padre Pellicer, salió rápidamente hacia el Casino, acompañado de numerosos socios. Al conocer que S.D.M. iba a entrar en el edificio, todos los hombres asistentes al baile salieron a recibirlo a la puerta. La orquestina atacó la Marcha Real, mientras las señoras y señoritas permanecían de rodillas.

Rancés recuperó el conocimiento y quiso confesar con el padre Pellicer, recibiendo a continuación los últimos sacramentos. La despedida del Viático se llevó a cabo con el mismo ceremonial que a la entrada. El marqués de Casa Laiglesia, algo recuperado, obligó a sus amigos a que lo levantaran para despedir dignamente al Santísimo en la puerta del Casino.

El baile se dio por terminado mientras Rancés era llevado a su domicilio gaditano, creemos que en la calle que hoy lleva su nombre, donde pudo recuperarse. Fallecería un año más tarde en Ciudad Real, donde su hermano José María era obispo de la diócesis y de las Órdenes Militares.

Por disposición testamentaria, el cadáver de Manuel Rancés y Villanueva fue trasladado a Cádiz para ser enterrado en el panteón familiar.