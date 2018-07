Viajes de ida y vuelta a la Playa de la VictoriaLa parada de Telegrafía sin Hilos, junto al estadio, se llena cada fin de semana de cordobeses y sevillanos, entre otros andaluces

La marquesina de Telegrafía sin Hilos, cerca del Carranza, se convierte cada fin de semana en zona de carga y descarga de playeros. Provenientes de provincias a las que no alcanza el mar, como Córdoba o Sevilla, el primer gesto supone bajar de imponentes autobuses para comenzar un trayecto que les lleva a la playa de la Victoria. Como el pasado sábado. Poco más de las 10 y ya llegaba el primer bus. Naranja fosforito, escondía dentro un pelotón de personas con el deseo, comprensible, de recoger sus pertenencias y llegar cuanto antes a la arena.

El día acababa de nacer pero entre los allí presentes, cerca de 60 personas, el pensamiento flotaba en la misma línea: hacía frío. Uno de los jóvenes se preguntaba si habían llegado a Sierra Nevada, en vez de a Cádiz, y otro le seguía la corriente recriminándole al organizador que aquel no era el paraíso de calor que le habían descrito: "si hace este frío, ¿nos devuelves el dinero?". Cádiz lo es todo por su temporal y sus playas. Quizá roben demasiado protagonismo a edificios emblemáticos como la Catedral o el Oratorio, pero el turista viene buscando el buen tiempo. Y de ello se aprovecha José Manuel Bueno, organizador del viaje. Un chico joven, de unos 30, al que no parecían importar los comentarios de desagrado. Quizá por entender que aún era pronto, y que el sol empezaría a actuar una vez se levantara, o que la `guasa´ forma parte del andaluz y que con eso no hay remedio.

Organizar viajes a playas da para vivir, a pesar de la gran competencia"

Su tarea consistía en llevar al grupo a la playa. A aquel pelotón que, por el acento, se entendía de Córdoba. El chico hacía los recuentos y se preocupaba, además, de recordar la hora de vuelta a los más despistados. Contaba que forma parte de una extensa red de jóvenes que se ganan el pan organizando viajes en Córdoba capital. "Da para vivir", decía, entendiendo que competidores "habrá muchos más". Pero allí, aquel sábado, solo estaba él. Y el pelotón, que ya se había adelantado y corría para llegar a la playa. Estaban despiertos desde las 7 de la mañana, y hasta las 7 de la tarde debían aprovechar el día. Por eso, llegados a la arena, los pasos parecían universales: buscar la orientación del sol, clavar sombrillas, cubrir las neveras y embadurnar a los niños con crema factor infinito. El sol ya estaba en lo alto, serían las 10 y 30 pasadas. Los que se quejaban del frío, ahora del calor. Y a la playa llegaban más pelotones.

Como aquel otro que se aproximaba por las escaleras y que parecía doblar en número al de Córdoba. La diferencia la marcaban los jóvenes, en este abundaban. No solo se notaba por la apariencia, sino también por su inexperiencia. Buscando huecos en la arena, se oían preguntas dirigidas a padres: "¿Eso cómo lo voy a llevar?", decía un chico en referencia a tres neveras, apiladas en un carrito. "¿Y eso cómo se hace?", preguntaba minutos más tarde, intentando averiguar cómo introducir el palo de la sombrilla en la arena. Su acento no era fácil de distinguir, así que a la pregunta sobre su procedencia contestó señalando a un tipo con el escudo del Betis tatuado en su brazo. De Sevilla, en concreto de Brenes. Ese hombre era el organizador. Y la pauta se repetía: está en el paro y su forma de ganar dinero pasa por colgar carteles con ofrecimientos de ida y vuelta por 10 euros. "No tenemos otra cosa que hacer", contaba, argumentando que ser director de una peña bética no da para comer.

En definitiva, todo un mundo organizado en torno al viaje a la playa. Y una alternativa para aquellos que no llegan a fin de mes. Con este contexto, no supuso una sorpresa volver luego a la marquesina de Telegrafía y encontrar otros 3 autobuses, llegados recientemente de Olvera, Alcalá de Guadaira y Fuentes de Andalucía. "Hace muchísimo que vienen", decía una gaditana sentada justo en frente de la parada. Su cara esbozaba una sonrisa al ver a aquella tropa en dirección a la playa, cruzando el paso de cebra de la avenida José León de Carranza. Todos reconocibles, cargando neveras, sombrillas y sillas de playa. Que continúen viniendo o no dependerá de infinitud de cosas, pero la parada de Telegrafía está marcada para siempre.