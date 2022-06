Ventajas de hacer turismo en Cádiz

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y son muchos los afortunados que podrán disfrutar unos días de la ciudad de Cádiz y de su bahía, elegida por miles de turistas cada año por los múltiples atractivos que ofrece.

España es un país con grandes alicientes para el turismo internacional y en verano es la época en que recibe un mayor número de visitantes. De entre todas las zonas posibles, tanto para los que vienen de fuera como para los turistas nacionales, la costa mediterránea es la zona que acoge la mayor parte de esos viajeros. Andalucía es el destino preferido y lleva alcanzando récords de visitantes los últimos años.

Entre las provincias preferidas está Cádiz, cuyas cifras de turismo van en aumento, y no es de extrañar teniendo en cuenta los múltiples atractivos que ofrece para pasar unas vacaciones. Tanto es así que no son pocos los turistas que han pasado sus vacaciones en Cádiz y han decidido establecer su lugar de residencia en la ciudad, ya que vivir en Cádiz tiene muchas ventajas, no solo sus playas. No obstante, este artículo va dedicado al turismo y estos son sus principales atractivos, aunque se podían incluir bastantes más.

Cádiz capital

La capital de provincia es uno de los lugares más destacados de aquellos que los visitan, famoso también por el excelente Carnaval que tiene lugar hacia el mes de febrero, y que hace que sus calles se llenen de turistas que acuden de todos los puntos de España a disfrutar del arte de los gaditanos.

Merece un paseo sus calles y disfrutar de sus torres, entre ellas la de Tavira, la Plaza de las Flores, la Catedral, contemplar el barrio del Pópulo, el Parque Genovés y, por supuesto, darse un baño en La Caleta, su playa principal.

La Ruta de los Pueblos Blancos

Aunque se trate de un destino que todos relacionan con el turismo de sol y playa, la realidad es que la provincia de Cádiz cuenta con una ruta de Pueblos Blancos de inigualable belleza, que recibe este nombre por la blanquitud de sus casas encaladas.

Hacer este recorrido es así mismo una excelente oportunidad de pasear por la historia de esta zona geográfica, pues se encuentran en el camino vestigios de la época bereber, la romana o la llegada de las tropas francesas. Pueblos como Arcos de la Frontera, Ubrique, El Bosque, Grazalema, Setenil de las Bodegas, Villamartín, Bornos, Espera, Algodonales, El Gastor, Zahara de la Sierra u Olvera son algunos de los puntos más bonitos.

Las playas del Caribe en España

Cádiz tiene playas para todos los gustos que nada tienen que envidiarle a las paradisíacas del Caribe. He aquí algunas de las más recomendables, pero, como cabe suponer, hay muchas más.

Playa Cabo Trafalgar en Caños de Meca

Se trata de una playa espectacular que se encuentra en el Parque Natural del Cabo de Trafalgar, junto al faro que la preside, única para ver los más bellos atardeceres en el emplazamiento de la famosa batalla de 1805. Un lugar ideal para disfrutar de la playa sin masificaciones.

Playa de los alemanes

Una playa preciosa, un verdadero rincón de paz y tranquilidad, en el que la única perturbación es el sonido del mar. Un paisaje único, con su faro de fondo, una playa de arena fina y agua cristalina que va desde el Cabo de la Plata hasta el Cabo de Gracia.

Playa de Zahora

Junto a Caños de Meca, en el municipio de Barbate, se ubica el pequeño núcleo de Zahora y su espectacular arenal, cuya orientación a poniente hace posible disfrutar de unas increíbles puestas de sol.

Playa de Bolonia

La playa de Cádiz auténtica y salvaje por excelencia, ubicada frente a la ciudad marroquí de Tánger. Más de 3 kilómetros de extensión para disfrutar de aguas cristalina y arena blanca y fina. Además, cuenta con el valor añadido de su famosa duna, declarada Monumento Nacional y de gran importancia ecológica.

Playa La Barrosa

La Barrosa es otro de los escenarios privilegiados para disfrutar de las playas de Cádiz, ubicada estratégicamente en el centro geográfico de la Costa de la Luz, muy cerca de Cádiz Capital, Vejer, Chiclana o Conil. Un enclave perfectamente posicionado para conocer la zona.

Otras playas que bien merecen una visita son Valdevaqueros, El Palmar, los acantilados de La Breña, Roche, La Ballena, La Fontanilla, Santa María o Punta Paloma.