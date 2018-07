Vecinos de Cádiz clama por un frente común para que EC dé también el bono estatal

"No queremos entrar en polémica ninguna; no es ya tiempo de polémicas; sólo pedimos que se inicien urgentemente los trámites necesarios para que Eléctrica de Cádiz dé el bono estatal y el local cuanto antes; estamos a tiempo de que más de 2.000 familias gaditanas no tengan que volver a enfrentarse al frío y a las inclemencias del invierno sin recursos, que ya lo están haciendo frente al calor del verano".

Marisa Campos, portavoz de Vecinos de Cádiz-Federación 5 de abril, no ha tardado en reaccionar al informe técnico de la Asamblea Popular 15-M Luis Pérez que publicó ayer Diario de Cádiz clamandopor la constitución de un frente común por la asistencia inmediata de esas 2.000 familias mediante la oferta del bono estatal por parte de Eléctrica de Cádiz (EC), además del local.

En el documento, el 15-M sostiene que no sólo es posible que EC brinde el bono estatal, sino que la ayuda gubernamental beneficiaría a más de 12.000 personas frente a las 1.100 a las que calculan que llegaría el local. Y viene a demostrar que sería viable desde el punto de vista económico, en contraposición de lo que se concluía en el informe encargado por el presidente de la compañía, el concejal David Navarro, a la gerencia.

En nombre del colectivo que aglutina a la mayoría de las asociaciones de vecinos de la ciudad, que atienden directamente a muchas de las familias que no pueden hacer frente a la factura de la luz, Marisa Campos avanzó ayer a este periódico que pedirán la mediación del subdelegado del Gobierno, José Pacheco, con el fin de que inste a la compañía eléctrica de capital mayoritario municipal a ofertar también el bono estatal, además del local. "Estamos seguros de que la sensibilidad social del nuevo subdelegado y su capacidad de diálogo pueden ayudarnos", añadió.

Desde la federación insisten en que el estatal es el único sistema de ayudas vigente hasta ahora y que incluso sería más beneficioso para los Servicios Sociales Municipales y el Ayuntamiento, que tendrían que emplear menos recursos económicos propios. Pero recalcan que son partidarios de que se ofrezca también el impulsado por el equipo de Gobierno y por la Mesa contra la pobreza energética. "Como bien dice el informe del 15-M, ambos bonos pueden ser complementarios. Desde que salió el estatal estamos pidiendo al equipo de Gobierno que haga todo lo posible por que también lo oferte la compañía eléctrica gaditana, que es a la que están abonadas la mayoría de las personas que lo necesitan. Pero nunca hemos recibido respuesta", explica Marisa.

"Tampoco entendemos el silencio y la actitud de los partidos de la oposición municipal. Nos hemos reunido con todos ellos, pero no ha habido ninguna iniciativa a favor", añade la portavoz vecinal. "No nos gustaría que la lucha contra la pobreza energética y los dos sistemas de ayuda se convirtiesen en banderines de campaña y en armas arrojadizas de las próximas elecciones municipales delante de quienes padecen directamente la precariedad y las insuficiencias del actual sistema de asistencia social", dijo la portavoz a este periódico.

Vecinos de Cádiz está dispuesto a volver a sentarse con todos los partidos políticos e instituciones necesarias para explicarles por qué para quienes necesitan estas ayudas, para la empresa eléctrica gaditana y para sus clientes, lo mejor es que se oferten los dos bonos: el estatal y el local, cuando se logre activar. "No entendemos por qué no lo hacen, ya está todo demostrado y no vemos más que ventajas", concluyó.

En el informe del 15-M pubilcado por este periódico se sostiene que si EC comenzase a operar también como comercializadora de referencia (COR), además de en el mercado libre, podría ofrecer el bono eléctrico estatal al menos a 12.000 personas, frente a las aproximadamente 1.100 del local, obteniendo unos beneficios de entre 525.000 euros y 160.000 en el caso de que los clientes que las solicitasen estuviesen entre el mínimo antes citado y los 30.000 bonistas.

La Asamblea Popular 15-M Luis Pérez elabora este documento después de que el Ministerio de Energía, Industria y Agenda Digital -hoy de Transición Ecológica- dictaminase que EC puede ejercer también como COR, requisito imprescindible para poder ofrecer el bono eléctrico estatal.

En el informe se rebate, además, otras conclusiones del informe encargado por el presidente de EC, David Navarro, a la gerencia de la compañía, que apuntaba a que sería económicamente desastroso para la empresa y para el Ayuntamiento que comenzase a operar como COR, además de en el mercado libre.