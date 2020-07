La UNIA mantiene sus Cursos de Verano con treinta propuestas, presenciales y virtuales

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) mantiene su programación de Cursos de Verano, con 30 propuestas que por primera vez combinarán lo presencial con lo virtual. A partir del 17 de agosto vuelve esta cita estival, con más de 75 años de tradición, y que da respuesta a la pandemia de coronavirus con una oferta aún más social y abierta.

La edición de este año cuenta con 24 opciones presenciales y, como novedad, con 6 cursos online, un ciclo virtual de charlas sobre la COVID-19 y la emisión gratuita por internet de algunas conferencias de los ponentes más reconocidos. Esta última opción permitirá abrir una ventana para atender, entre otros, a las palabras de Luis García Montero, poeta y director del Instituto Cervantes, de la escritora Reyes Monforte o del politólogo Pablo Simón.

Con ello, la UNIA asume una adaptación “innovadora y flexible” de sus cursos de verano, como señaló el rector José Ignacio García durante su presentación, y refuerza las medidas de seguridad e higiene ante la COVID-19, con una limitación en el aforo de las aulas, la definición de itinerarios de acceso o el diseño de horarios que eviten coincidencias en los descansos de los distintos grupos de asistentes.

Dada la situación sanitaria, la Internacional de Andalucía ha optado por reducir su oferta para 2020 y atrasa su inicio. En esta edición será Baeza la primera en acoger los Cursos de Verano, del 17 de agosto al 4 de septiembre. A la sede jiennense le seguirán La Rábida (Huelva), entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre, Málaga, entre el 7 y el 18 de septiembre, y Sevilla, que cerrará esta edición entre el 6 y el 9 de octubre.

Este verano los cursos contarán con la presencia de ponentes como el premio Planeta Juan Eslava, periodistas como Isabel San Sebastián o Tom Martín Benítez, científicos como Francisco Herrera, director del Instituto Andaluz de Ciencia de Datos, Mercedes Silas, directora de la ANECA, o José Manuel Vílchez, director del Instituto de Astrofísica de Andalucía, o los generales Miguel Ángel Ballesteros, director de Seguridad Nacional, y Raimundo Rodríguez Roca, jefe de Operaciones Especiales.

Programación

Las propuestas de los cursos y encuentros de verano de la Internacional de Andalucía abarcan un amplio abanico de temáticas, algunos en conexión directa con los retos productivos más inmediatos. Ahí la oferta toca la sostenibilidad agraria, la tecnología en la lucha contra el cambio climático, el bienestar en el trabajo, la integración europea, las nuevas políticas de empleo tras la crisis de la COVID-19 o los retos laborales ante las tecnologías emergentes.

Las personas interesadas en aspectos de corte humanístico podrán asistir a cursos donde se hablará de Rafael Alberti, la novela y el cine históricos, el paisaje y cultura del sureste montañoso, Andalucía en la Historia, el arte español en el siglo XX, la crítica textual o las representaciones del cuerpo en la cultura audiovisual contemporánea.

Entre el 19 de agosto y el 3 de septiembre, se ofrecerá un ciclo de charlas en abierto desde Internet, totalmente gratuito, que profundizará en respuestas a la crisis del coronavirus desde las fuerzas de seguridad, el sistema sanitario o la ciencia.

El programa Cultura Abierta en la UNIA, conectado con esta formación estival, también se mantiene con medidas ajustadas a la situación de la pandemia. En ella, se podrá asistir a los espectáculos Lunátika de Cristina Medina, La isla de D’Click, The legend (born to fail) de El Gran Dimitri y Un manojo de ideas de Joan Estrader, conciertos de Juan Pinilla, Kiko Berenguer, Dixielab, One Pac & Fellows, La Peña Flamenca Femenina de Huelva y Jaenia, además de a los jueves de cine.

Matriculación y becas

Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán formalizar su inscripción a través www.unia.es/automatricula, mediante el registro electrónico https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do haciendo uso de su certificado digital o sistema Cl@ve, o presentando en el registro de la sede donde se vaya a realizar el curso o encuentro el impreso normalizado.

El importe de la matrícula es de 60 euros para los cursos, 45 euros para los encuentros de 20 horas y 30 euros para los encuentros de 15 horas. Estos precios incluyen la cantidad de 8 euros, en concepto de apertura de expediente y expedición de certificados. Excepcionalmente, el importe de la matrícula del curso “Talleres para enseñar segunda lengua a inmigrantes” es de 90 euros, incluidas las tasas de secretaría.

El plazo de matrícula concluirá́ 5 días naturales antes de que comience la actividad académica, siempre que queden plazas disponibles.

La UNIA mantiene su programa de becas, para contribuir a la participación de toda la sociedad con independencia de su nivel de renta. Sobre ello, el rector incidió durante la presentación en el desarrollo de una nueva línea de ayudas para los cursos online, con una orientación hacia los miembros de Grupo La Rábida, favoreciendo que desde la comunidad iberoamericana puedan participar de los Cursos de Verano.