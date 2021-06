UGT reclama a Kichi que convoque una reunión pedida el 5 de mayo

El secretario provincial de los Servicios Públicos del sindicato UGT en Cádiz, José Porras Naranjo, ha reclamado al alcalde de Cádiz, José María González, que conceda al secretario general del sector un reunión que la entidad sindical pidió al ayuntamiento gaditano el pasado 5 de mayo. José Porras reclama la reunión para iniciar un proceso de negociación.

“Desde UGT –dice el sindicato en una nota firmada por Porras Naranjo– le vamos a pedir al equipo de gobierno del ayuntamiento que le quite el teletrabajo al alcalde porque está demostrando que no es eficiente con esta nueva modalidad laboral. Tienen que proporcionarle cobertura para poder reunirse con los representantes legales de los trabajadores. No es posible tener un alcalde de una capital como Cádiz, solidaria y abierta, con tan poca clase. No es posible que el señor Kichi, que ha sido sindicalista, no haya aprendido nada de la importancia que tienen los sindicatos de clase”.

Tirando de ironía, el dirigente provincial de UGT añade: “Queremos informar al alcalde que en UGT tenemos cursos de formación sindical y laboral, por si se ha quedado desfasado y no se siente capacitado para sentarse con los representantes de los trabajadores. Sus empleados lo van a agradecer porque van a encontrar un alcalde más asequible y negociador que hasta ahora. En sus manos está posibilitar un buen ambiente de trabajo a través del diálogo y la negociación”.

También censura al alcalde de Cádiz por “el trato que gasta con los compañeros y compañeras de la junta de personal”.