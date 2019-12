UGT critica "el doble rasero de la Junta" con los interinos tras encontrar anomalías en unas oposiciones

Tras el requerimiento hecho por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Cádiz para que anule o rectifique el acuerdo del Pleno celebrado el 27 de septiembre de 2019 en el que se modifica un artículo del Acuerdo Regulador de Funcionarios del Ayuntamiento de Cádiz que afecta a los criterios de ordenación de las bolsas de trabajo derivadas de las oposiciones correspondientes a los ejercicios 2016 a 2020, debido a que observa "posibles omisiones o infracciones del ordenamiento jurídico", la sección sindical de la FeSP–UGT critica "el doble rasero de la Junta" con el personal interino.

Desde el sindicato destacan que la nueva regulación de las bolsas de trabajo realizada en el Ayuntamiento a través de la modificación del Acuerdo Regulador está basada en el Decreto 84/2018, de 2 de mayo, de la propia Junta de Andalucía, cuyo artículo 20, bajo el título Permanencia en las bolsas de trabajo, recoge que "El personal funcionario interino integrante de una bolsa de trabajo permanecerá en la misma, ordenado por el tiempo de servicio reconocido en dicha bolsa, mientras no se dé alguna circunstancia que motive su exclusión de la misma".

Señalan que también exime al profesorado interino de presentarse a oposiciones para permanecer en las bolsas de trabajo y no perder su puesto dentro de la misma en los procesos selectivos convocados en 2018 y a los posteriores a su entrada en vigor.

Así, manifiestan que lo que se ha hecho en el Ayuntamiento de Cádiz "ha sido introducir las bases de la propia normativa de la Junta de Andalucía, por lo que nos llama sumamente la atención el doble rasero de la Junta de Andalucía, para con los interinos del Ayuntamiento y los suyos propios". Y preguntan: "¿No será que, dado que se trata de dos gobiernos de índole político muy distanciado, existen los habituales intereses partidistas?".

Indican que se ha llegado a la situación actual "después de muchos años en los que la tasa de reposición ha sido cero y las ofertas de empleo público han brillado por su ausencia gracias a las políticas restrictivas y cortoplacistas del ministro Montoro. Muchos años en los que, por mor de esas decisiones absurdas e ineficaces, las administraciones públicas han ido ampliando cada vez más su personal interino".

Desde este sindicato apuntan que muchas de las personas que aprobaron en su momento procesos selectivos, "oposiciones completas sin obtener plaza, de nuevo tienen que pasar por una serie de exámenes cuando llevan 15, 18 y 20 años al servicio de la administración, con unos índices de inestabilidad alarmantes". Añaden que la administración en general, y el Ayuntamiento de Cádiz en particular, "presentan unos niveles de interinidad que ya ni la Unión Europea consiente".

Admiten que toda la ciudadanía tiene derecho a participar en procesos selectivos en igualdad de oportunidades, y entienden que hay personas que no han trabajado nunca en el Ayuntamiento y también tienen derecho a tener su oportunidad. "Pero aquí de lo que se trata es de compatibilizar los derechos de unos con los de otros. Y la regulación de las bolsas de trabajo, que será por un período transitorio, concretamente hasta acabar con la alta tasa de temporalidad e inestabilidad que presenta el personal interino del Ayuntamiento de Cádiz, no impide que el personal de fuera pueda obtener con todo el derecho una plaza en propiedad". Realizan estas afirmaciones teniendo en cuenta que las irregularidades a las que hace alusión la Junta no se basan en el proceso selectivo en sí mismo, sino en la configuración posterior de las bolsas de trabajo. "Irregularidades que la Junta de Andalucía permite y mantiene en su propia administración", concluyen.