El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, insistió en tono pedagógico en que los alumnos sólo deben preocuparse de sus exámenes:“Tienen que intentar no sobrecargarse durante los últimos días y descansar para intentar hacer lo mejor posible los ejercicios”.

“De lo demás ya nos ocupamos nosotros”, dijo Piniella. Con eso hacía referencia al organizado entramado con el que la Universidad pretende que el covid no se convierta en obstáculo alguno para ningún alumno, algo que será harto complicado por muy bien que funcione todo.

Pero eso sí, el rector aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación de este jueves para criticar que muchos de los profesores universitarios no están aún vacunados, lo que demuestra que la Junta no les ha dado nunca tratamiento de servicio esencial, en contra del resto del profesorado educativo. “Así, nos encontraremos con la paradoja de que en una misma clase coincidan profesores vacunados y profesores no vacunados”, algo que el rector ha tachado de “incongruente”, dada la situación sanitaria actual que se vive en la pandemia.