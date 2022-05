La UCA celebra el Día de Europa con la mirada en Ucrania

El vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Cádiz (UCA), Rafael Jiménez Castañeda, junto al delegado del rector para la Universidad Europea de los Mares, Fidel Echevarría, y el vicedecano de Internacionalización de la Facultad de Filosofía y Letras, Rafael Vélez, presidió ayer tarde, en el Patio de las Naciones del edificio Hospital Real del Campus de Cádiz, el acto conmemorativo por el Día de Europa 2022, que tuvo un recuerdo especial para Ucrania y la invasión rusa.

El programa se inauguró con la izada de la bandera europea e interpretación del Himno de la Alegría. Representantes del alumnado internacional Erasmus y también estudiantes de la UCA que realizan estancias en universidades europeas participaron en el encuentro.

Rafael Jiménez Castañeda explicó que este año se celebra en la UCA, por segundo año, el Día de Europa, “siendo esta ocasión la primera tras el periodo de pandemia y sus restricciones, lo que hace esta segunda celebración especialmente emotiva, al permitir el encuentro presencial tras muchos meses donde no ha sido posible”. El vicerrector de Internacionalización afirmó que “hablar de Europa es hablar del programa Erasmus y del inmenso programa de intercambio internacional que ha consolidado el proyecto común europeo. No puede entenderse Europa sin la diversidad y la convivencia pacífica entre todas las nacionalidades que componen nuestro continente”.

En sus palabras, también estuvo Ucrania, en defensa de mantener los valores que han permitido “construir la Europa de los pueblos, unida y en paz”; al igual que Rafael Vélez, quien aseguró que “si el año pasado acusábamos los devastadores efectos de la pandemia en nuestras vidas; hoy tenemos que recordar un acontecimiento que pensábamos desterrado e imposible en el continente europeo. La guerra, el mayor enemigo de la paz y la prosperidad ha eclipsado nuestras expectativas y ha vuelto a teñir de oscuridad nuestro futuro como ciudadanos y ciudadanas de Europa; ha transformado nuestro bienestar económico y mental y ha provocado el renacer de temores escondidos y perdidos en las tinieblas de un pasado vergonzoso”. El vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras animó a seguir mirando en Europa hacia el futuro, donde es fundamental “invertir en educación, juventud, cultura y deporte”, así como en “el aprendizaje de lenguas extranjeras y sobre las instituciones de la UE”.

Y en ese camino de convivencia pacífica, está el programa Erasmus, “que ya lleva muchos años traspasando las fronteras de Europa, llegando a los cinco continentes, permitiendo un programa de movilidad internacional global, que muestra el espacio europeo de enseñanza superior que hace converger a todas nuestras universidades, hacia un modelo común que facilita la movilidad y la cooperación entre toda la comunidad universitaria”. El nuevo programa Erasmus, ya en vigor, “nos trae nuevas iniciativas que vienen a reforzar el programa de movilidad y cooperación universitaria en la enseñanza superior, entre la que destaca la puesta en marcha de programas internacionales intensivos de formación, dando un paso más en la internacionalización de las universitarias”, recordó Jiménez Castañeda.

En este mismo sentido, abogó Fidel Echevarría para sembrar “la semilla de ciudadanía europea”. La Universidad Europea de los Mares SEA-EU iniciará a finales de este año la segunda fase de su andadura, detalló, en la que “las nueve universidades socias nos proponemos avanzar en nuestro nivel de integración con el objetivo último de crear una Universidad multi-campus dotada de entidad legal, avanzar en la oferta de programas conjuntos, acelerar la transformación digital y verde que deben afrontar las Universidades de Europa, y conseguir el 50% de movilidad en nuestros estudiantes”. El delegado del Rector para la SEA-EU finalizó subrayando el objetivo de este acto que simboliza este sentimiento de pertenencia: “La Unión Europea se creó para esto. Para que los vecinos se ayuden, se conozcan y se mezclen, enriqueciendo el presente y dibujando un futuro mejor”.

Una estudiante Erasmus de la Universidad de Silesia en Katowice (Polonia) relató su experiencia durante su estancia en la Universidad de Cádiz: “Erasmus me ha abierto nuevas oportunidades, como viajar por España y descubrir lo más bonito e interesante de este país. Pude visitar muchos lugares, desde grandes ciudades hasta pequeños pueblos, gracias a lo cual también he podido ampliar mis conocimientos y aprender sobre la cultura de cada región. Anteriormente, no me daba cuenta de cuánto pueden diferir entre sí las diferentes regiones vecinas”. A pesar de los miedos que tenía al principio, confesó, “no cambiaría este tiempo por ninguna otra cosa, recordaré muy bien este año y permanecerá en mi corazón para siempre”.

Y, por su parte, la alumna Erasmus saliente de la UCA, Sandhya Cantero Quiño, señaló que “las personas que han tenido una experiencia Erasmus vuelven más abiertas, con más predisposición a contemplar oportunidades fuera de su país. Al final, se desdibujan las fronteras y aprendes que Europa está más cerca de lo que crees y que no solo es un organismo, Europa somos las personas. Por eso, es importante, y queremos dar las gracias por darnos esta oportunidad, que las universidades sigan con su papel; ofreciendo más y mejor movilidad”.

El acto se clausuró con la actuación del cuarteto de cuerda y coro Nova Mvsica de Cádiz, que este año celebra su 30 aniversario, que interpretó algunas de las obras de su extenso repertorio con el acompañamiento de su cuarteto de cuerdas y entre las que destaca el Himno Europeo. El próximo viernes 20 de mayo ofrecerá un concierto en la Universidad de Cádiz en el edificio Constitución 1812.