La UCA pone en marcha campañas mensuales sobre hábitos saludables

La bruja de Blancanieves ofrece, en medio de un botellón, una copa en lugar de un manzana. El cartel no ofrece dudas en cuanto a las intenciones de la Universidad de Cádiz, que ha puesto en marcha campañas mensuales de promoción de la salud y los hábitos saludables. En este caso, en noviembre, la prevención del consumo del alcohol. Se trata de una iniciativa creada desde Ciencias de la Salud, coordinada por la vicerrectora Ana García Bañón y Emilio Ignacio García, director para UCA Saludable, dirigida especialmente a los estudiantes, aunque también a toda la comunidad educativa. Todo ello en consonancia con los objetivos de la Red Española de Universidades Saludables, a la que pertenece la Universidad gaditana.

En la campaña de este mes, alertando de los perjuicios del alcohol, se insiste en advertencias como que es un droga, que no combate el frío, que es la séptima causa de muerte en el mundo o que no ayuda a dormir. Asimismo, se hace ver a los estudiantes que el alcohol no aporta nutrientes, interfiere en la concentración, afecta al juicio del conductor y deteriora el sistema digestivo, el corazón o el hígado. UCA Saludable maneja datos esclarecedores. El 55,2 por ciento de los estudiantes han consumido bebidas de alta graduación, el 31,8 por ciento ha sufrido más de una vez al año intoxicación etílica y en los últimos doce meses el 52 por ciento ha acudido a algún botellón. “Mención aparte merece el vino en cantidades moderadas, pues su consumo responsable tiene efectos positivos para la salud”, aclara Emilio Ignacio.

La iniciativa se ha puesto en marcha desde Ciencias de la Salud y UCA Saludable

Las campañas han sido diseñadas de forma transversal, con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UCA, el departamento médico de la Universidad y las titulaciones relacionadas con las diferentes temáticas. La comunidad educativa recibe la información mediante cartelería, mensajes electrónicos o charlas con el alumnado. “La respuesta está siendo muy positiva”, apunta Ana García Bañón.

Las campañas proseguirán en el mes de diciembre con la Educación afectivo-sexual: Prevención del VIH y otras ITS, en enero con Hábitos saludables durante el periodo de exámenes, en febrero con Prevención del cáncer, en marzo con Bienestar emocional y en abril con Importancia de los hábitos saludables.