Trucos online para amantes del motor y el deporte

Los sueldos post-crisis tampoco ayudan a que las economías de los ciudadanos vayan boyantes, por lo que, antes de emprender un gasto, gracias a la red, buscamos y encontramos toda la información que necesitamos sobre un producto o un servicio y poder tomar una decisión de compra acertada.

Además de toda esta necesidad, el día a día de la mayoría de nosotros no nos permite invertir el tiempo necesario para realizar estas búsquedas y compras, por lo que es de agradecer cualquier plataforma que nos ayude a buscar y encontrar. Aquí presentamos dos ejemplos buenísimos de este tipo de plataformas, Superauto.es y la revista Terreno Deportivo.

Toda la información de motor

SuperAuto es un blog que selecciona los mejores productos para tu coche o tu moto, y va dirigido a personas que no tienen, ni tiempo, ni ganas de investigar qué producto comprar.

En este blog encontraremos reseñas súper claras sobre infinidad de productos que queramos buscar, todas ellas presentadas de una forma muy amena y clara. Se dedica una media de entre 30 y 60 horas por guía de compra de productos (que, además van actualizando cada cierto tiempo), que se dedican a investigar productos, buscar opiniones y redactar sus listas y textos.

El trabajo lo desarrollan expertos redactores especialistas en cada campo: mecánicos, conductores profesionales, marcas, etcétera. Se trata de encontrar productos con la mejor calidad – precio. El blog es muy interesante porque, además, nos presenta propuestas de otros blogs, cómo hacer el mantenimiento de nuestro coche y moto, utilizando los mejores productos para cada operación de mantenimiento, y también una sección sobre tecnología al servicio de nuestro coche y moto, entre otras muchísimas propuestas temáticas y análisis.

También es muy destacable la sección de productos y accesorios para moto, con una enorme cantidad de reseñas e información sobre todo tipo de productos que muchas veces necesitamos para nuestra motocicleta.

También en deporte

Si en SuperAuto encontramos una enorme cantidad de información sobre productos para motos y coches, en la revista TerrenoDeportivo encontraremos también muchas reseñas sobre los mejores productos deportivos, también enfocado para personas que, o no tienen tiempo para buscar información, o no tienen ganas.

En Terreno Deportivo no solo encontramos reseñas de productos, sino también información muy interesante sobre cómo prevenir lesiones, como llevar a cabo buenos entrenamientos, como empezar con una determinada práctica deportiva, etcétera.

También encontramos artículos prácticos para llevar a cabo el uso de nuestro material deportivo: como hacer el mantenimiento, cómo utilizarlo o cómo hacer un buen uso de este material deportivo.

Lo mejor de todo es que podemos encontrar un sinfín de temáticas y de artículos sobre diferentes deportes, muchos de ellos muy practicados, como el fútbol, el ciclismo o el pádel, pero también sobre productos para practicar deporte en casa, como bicicletas estáticas o cintas de correr.

Destaca, también, una sección para estar a la última en lo que está más de moda, con una gran cantidad de temas y de artículos que, la verdad, son muy prácticos.

Prima la practicidad

Porque, tanto en Super Auto, como en Terreno Deportivo, no prima el lujo y la exclusividad, sino lo que nos puede resultar más práctico, a la vez que con una buena relación calidad – precio.

La idea es muy buena, dado que la mayoría de gente no buscamos producto de última generación que apenas aportan mejoras respecto a productos no tan novedosos. Se busca la funcionalidad y el buen precio por encima de la tecnología o los gadgets que tienen funciones que, en la mayoría de los casos no vamos a utilizar o lo haremos muy poco.

Nos interesa encontrar reseñas sobre productos a los cuales les vamos a dar un cierto uso, y si va a ser puntual, es lógico que busquemos precios no muy altos. Por otro lado, algunos gadgets, especialmente los tecnológicos, pueden no ser necesarios o ser demasiado caros para un uso puntual. Ambas publicaciones online hacen propuestas de información muy en esta línea.

Para los que somos prácticos por encima de todo, los que necesitamos información y no tenemos tiempo o nos abruma la gran cantidad de información que encontramos y el tiempo que vamos a invertir en leerla.

Estos dos blogs son realmente prácticos y con información muy completa sobre muchísimos productos y para nuestras aficiones, como la moto o los deportes. Están muy bien ordenados por temáticas, por lo que resulta muy fácil encontrar absolutamente toda la información que estamos buscando sobre cualquier producto.