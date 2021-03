Toma de posiciones en el PSOE de Cádiz

A uno de los concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, le gusta mucho tirar de frases lapidarias de personalidades de la historia. Este mismo sábado puso una de Winston Churchill en su perfil de Facebook: “Nunca llegarás al final del viaje si te paras a tirar piedras a cada perro que te ladre”. Mensaje críptico que puede servir para muchos escenarios.

Pongamos que el final del viaje son las elecciones municipales de 2023, para las que el PSOE tendrá que elegir un candidato que compita contra Kichi para tratar de arrebatarle la Alcaldía si éste finalmente decide presentarse. Pero antes hay otra tan importante o más que la anterior porque tiene una incidencia directa en quien pueda ser el cabeza de cartel en 2023: ésta es el proceso interno para elegir al líder de los socialistas de la capital a nivel de partido.

Fran González, el actual delegado del Estado de la Zona Franca y que fue candidato a la Alcaldía en las dos últimas elecciones, ya anunció públicamente en una entrevista que no iba a seguir al frente de la Secretaría Local, por lo que el abanico del liderazgo interno quedará abierto.

Todo ello llega en un momento en el que mientras que hay una unidad absoluta en el PSOE a nivel federal, con un Pedro Sánchez como líder in pectore, en Andalucía el barco de Susana Díaz empieza a hundirse, por lo que del mismo están saltando muchos de los que han sido hasta hace bien poco sus más firmes defensores. Pese a tener las manos encallecidas de portar la bandera del susanismo, para huir del barco no dudan en ponerse el chaleco salvavidas del pedrismo para sobrevivir. Algunos incluso, se convierten en dobles agentes, un día cogen la bandera ante una y al siguiente se ponen el chaleco ante el otro para no cerrarse las puertas del todo.

Y si esto puede afectar a todo lo que pueda venir por delante hasta llegar al proceso interno socialista, que no tendrá lugar hasta la primer aparte de 2021, se suma la posible inestabilidad política que puede venir con el volantazo de Ciudadanos, que habrá que ver si afecta a Andalucía.

En Cádiz la fotografía fija es la de un ejecutiva municipal liderada por Fran González y en la que su secretario de Organización, José Ramón Ortega, tiene un protagonismo especial. En el grupo municipal se encuentra Mara Rodríguez, la que fuera número dos en las anteriores municipales y que pasó a ser portavoz y líder de los socialistas en el Ayuntamiento una vez que Fran González decidió no tomar posesión por los resultados electorales.

Lo que se está produciendo ahora es una toma de posiciones en la batalla que se supone que puede haber en el futuro, porque no hay que olvidar que tanto para elegir al secretario local como al candidato a la Alcaldía, se debe pasar por un proceso de primarias.

Mara Rodríguez está haciendo su labor de oposición marcando distancias con el pasado. Su relación con Fran González es muy fría y el tema de la turistificación vino a sacar a la superficie que la distancia con el núcleo duro de la Ejecutiva local era bastante grande. Entre otras cosas se le achaca de ir por libre y eso ha hecho que algunos de los grupos que están en contra de Fran González, estén moviéndose y quieran convertir a Rodríguez en su bandera.

Para las últimas elecciones a la Secretaria Local se montó una candidatura anti Fran González que unió a gente que no estaba muy bien avenida entre ella pero que se unió en este objetivo que no alcanzaron al ser derrotados con amplitud.

El otro nombre que ha surgido es el de José Pacheco, el subdelegado del Gobierno en la provincia, que en una entrevista hace unos días dijo que para el sería un orgullo ser candidato si sus compañeros de partido así lo decidían. El propio Pacheco decía poco después que eso hay que enmarcarlo dentro de la típica y clásica expresión de que está a disposición de lo que diga el partido.

En un mundo de etiquetas hay quien dentro del partido ve esto como una batalla entre el candidato de la actual Ejecutiva, en este caso José Pacheco, y la alternativa de Mara Rodríguez.

La última de las opciones para la candidatura sería un independiente. No sería la primera ni la última vez que se intenta buscar a alguien fuera del banco socialista, pero como nunca hubo unas posibilidades mínimas de victoria, jamás cristalizó esa posibilidad.

Entre medias también habrá que definir si algunas de estas personas, si finalmente se presentan, son los que pilotan la nave orgánica también o viene con una vía alternativa que prolongue la bicefalia, por ejemplo con José Ramón Ortega.

Y la última incógnita es el futuro de Fran González a nivel de partido y si será llamado para formar parte de alguna instancia superior desde el punto de vista territorial.