Tips para ahorrar en la cesta de la compra

Con la inflación todavía muy alta es importante seguir más que nunca recomendaciones que permitan ahorrar en la cesta de la compra. A continuación, detallamos algunos de los tips más valiosos en este sentido. Bastará con que los sigáis para notar pronto la diferencia en vuestros bolsillos.

Estar atento a los productos en oferta

Generalmente, las grandes superficies como Carrefour, por ejemplo, suelen poner productos en oferta con mucha frecuencia. Es importante estar atento a este tipo de promociones porque pueden marcar la diferencia a la hora de sacar más partido al presupuesto en alimentación. Un gesto tan sencillo como dar un vistazo a su folleto os permitirá saber qué productos vale la pena coger esa semana, por ejemplo.

Además, si son productos que tienen fechas de caducidad lejanas no está de más coger más de una unidad y almacenar. Siempre que tengáis la seguridad de que vais a dar salida al producto en cuestión es mejor comprarlo cuando está con algún tipo de oferta.

Comprar productos de temporada

Los productos de temporada tienen por regla general precios más competitivos que los que están fuera de temporada. Esto es especialmente importante a la hora de comprar la fruta y la verdura pero también afecta al pescado, por ejemplo. En internet puedes encontrar información muy valiosa sobre cuáles son las frutas y hortalizas de temporada por estaciones. Además de tomar productos frescos y de calidad estarás consiguiendo comer sano y no renunciar a nada al tiempo que reduces el importe de tu ticket.

Comprar productos de proximidad

Como ocurre con los productos de temporada, comprar productos de proximidad también hará que el precio sea algo menor. No son los mismos costes de distribución los que se pueden aplicar si un producto viene de una zona próxima a ti que si lo hace de la otra parte del mundo. Esto se ve mucho también con frutas, hortalizas y pescado. Fijarse en el precio y en la procedencia de los productos es, por tanto, otro de los factores que te pueden ayudar a ahorrar en algunas ocasiones.

¡Hazte menús!

En ocasiones el problema real es la cantidad de comida que se acaba desperdiciando. Para que esto no pase y no comprar más cosas de las que verdaderamente se necesitan es fundamental hacer menús. A la hora de confeccionarlos y que sean saludables y equilibrados siempre puedes recurrir a internet a los portales especializados o a un nutricionista de confianza. En el caso de que algún miembro de la familia tenga necesidades especiales lo mejor será consultar, en cualquier caso, con el profesional.

No obstante, ya con el menú establecido lo cierto es que sólo tendrás que hacerte una lista con los productos de alimentación que necesitas comprar y ceñirte exclusivamente a ellos. Comprarás todo lo que necesitas y siempre tendrás tu nevera y despensa preparada para hacer comidas, cenas, etc, pero no gastarás de más y reducirás de manera muy notable el nivel de desperdicio.

Si sobra, no lo tires

La cocina de aprovechamiento es una gran aliada para sacar el máximo partido a aquello que ya se ha cocinado. Por ejemplo, si has hecho un estofado con carne y ha sobrado carne puedes hacer de ahí unas deliciosas croquetas caseras. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si haces cocido y sobra. Con el restante puedes hacer ropa vieja. Con el pan que sobra puedes hacer un delicioso plato de migas o unas torrijas... La clave es no tirar nada y aprovechar bien todo lo que se ha comprado. Lo cierto es que en la actualidad acceder a recetas de aprovechamiento es muy sencillo y puedes encontrar algunas muy fáciles de hacer que harán que no tirar nada se convierta en una realidad.

Cuidado con los gastos hormiga

A lo largo del mes hay una serie de gastos hormiga que se han de revisar. Estos son los pequeños gastos que se van haciendo, de apenas unos euros, pero que no son realmente necesarios. Por ejemplo, comprar productos que son caprichos pero que ni siquiera tienen gran valor nutricional, tomar café con frecuencia fuera de casa, el snack en el trabajo, etc. Si haces una pequeña revisión de todos estos gastos verás que al cabo del mes suponen un pico mayor de lo que pensabas y siempre se puede recortar por ahí.