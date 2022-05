Teresa Rodríguez opina del futuro de Valcárcel: "Juanma Moreno tiene un problema con la Universidad"

A ese espacio se refería Rodríguez como a un "edificio histórico y abandonado por las administraciones durante décadas", así como a un "edificio emblemático para la ciudad y uno de los frontales más bellos y más abandonados por la Junta", que incluye, según la líder de Adelante Andalucía, a muy pocos metros otro edificio abandonado como es la Escuela Náutica.

Así empezó por congratularse por el hecho de que la UCA siga adelante con su lucha por el proyecto de Valcárcel universitario a pesar de que "el Gobierno de la Junta lo haya paralizado nada más entrar la derecha, cuando ya parecía que había acuerdo, había proyecto y se iba a financiar con fondos públicos y se paralizó..."

Teresa Rodríguez ratificó su convencimiento diciendo que "Juanma Moreno tiene un problema con la universidad", ya que cree que el modelo de financiación que ha puesto sobre la mesa ha puesto "en pie de guerra" a todas las universidades de Andalucía diciendo que es un modelo que hace competir a unas contra las otras por la financiación "en una especie de juegos del hambre y que, además, no garantiza la supervivencia de todos los campus universitarios".

La figura más visible de Adelante Andalucía dejó caer que "sabemos que las derechas creen más en las universidades privadas y de hecho este va a ser el Gobierno que más licencias va a dar en el tiempo que lleva para que las universidades privadas operen en Andalucía y que ha financiado más a las universidades privadas, especialmente a la Loyola que está vinculada precisamente con algunos altos cargos del Gobierno de la Junta".

Todo esos argumentos le valen a Teresa Rodríguez para defender que Valcárcel se convierta definitivamente en ese campus y que se realice ese proyecto que cuesta 41 millones de euros, "que no es más de lo que se gasta la Junta entre publicidad institucional, subvenciones en alquileres para los altos cargos y gastos superfluos que hay que hacer desaparecer para garantizar el futuro de la generaciones venideras de la universidad que es el verdadero ascensor social, la esperanza de mejora de vida de la juventud andaluza".

Así, desde Adelante Andalucía defienden que el alumnado tiene que tener garantizado tanto los estudios de grado como los de posgrado. Es decir, "nuestro compromiso como Adelante Andalucía es financiar a aquellos alumnos y alumnas que no puedan pagarse los estudios de posgrado, los másters que se han convertido en imprescindible para poder salir a la calle en busca de empleo tras finalizar los estudios universitarios".

Teresa Rodríguez incide en que este proyecto estaba "a punto de caramelo" y recuerda que se rompió justo con el cambio de Gobierno en la Junta, momento en que ya se había una financiación de 700.000 euros de dinero público para la confección del proyecto. "ya estaba todo y sólo había que empezar a licitar las obras y empezar ya a trabajar.

Sobre la materialización de la apuesta de Adelante Andalucía que quedará plasmada por escrito en una reunión que Teresa Rodríguez mantendrá con el rector de la UCA, Francisco Piniella, la candidata a la Presidecia de la Junta afirmó de manera contundente de que ellos sí tienen una idea muy clara de donde sacarían los 41 millones de euros que necesita este edificio para rehabilitarse "y dejarlo en condiciones dignas para poder albergar a la Escuela de Ciencias de la Educación, así como las pistas deportivas del Campo de las Balas".

Según Rodríguez, los 41 millones de euros podrían venir perfectamente de "gastos superfluos" que proceden de la publicidad institucional. Así, la líder de Adelante Andalucía recuerda que en su programa electoral, la publicidad institucional se reduce bastante y, por otra parte, cantidades superfluas como "las dedicadas a las subvenciones de alquileres de los altos cargos que en Andalucía son una cantidad más que importante".

A eso, Teresa Rodríguez suma que "podemos también ahorrarnos las dietas que recibimos los diputados y diputadas del parlamento de Andalucía, nos desplacemos o no, vayamos o no al Parlamento, estemos trabajando o no, estemos de baja o estando en activo teniendo que justificar nuestros desplazamientos. Son una serie de gastos que son superfluos que se pueden extraer de las distintas partidas del presupuesto de la Junta y que van a redundar en demostrar que esto no es solamente un proyecto digno para la ciudad sino que va a colocar a Andalucía también en el mapa".

Con ello se refiere a que si desarrollan el proyecto tal y como están planteado, según Teresa Rodríguez, estamos en condiciones de conseguir que la Universidad de Cádiz sea una de las 150 mejores del mundo en enseñanza deportiva y en el fomento de la actividad deportiva y en magisterio por al rama de deportes. "De manera que es importante para Cádiz y para el resto de Andalucía.