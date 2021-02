Ex alcaldesa durante 20 años, ahora presidenta de la Autoridad del Puerto de Cádiz y, desde hace poco tiempo, presidenta de la Asociación para la Colaboración entre Puertos y Ciudades (RETE), Teófila Martínez no deja de lado el proceso que aún permanece vivo de integración puerto y ciudad. Así lo demostró esta mañana en una intervención online que mantuvo en un desayuno informativo organizado por el Diario del Puerto, medio especializado en logística portuaria.

Martínez, ya como presidenta de la RETE, se mostró partidaria de aprender de experiencias de otros puertos para intentar “no tropezar con la misma piedra. Luego habrá que adaptarlo todo a la realidad particular de nuestro puerto”.

Para ello, la responsable de la APBC considera crucial que se planteen bien la claves para esa futura integración puerto/ciudad, pero, antes, “despertar un ambiente de previo de confianza entre el puerto y la propia ciudadanía en la que no se plenteen ni vencedores ni vencidos”.

Teófila Martínez, que participó en este desayuno junto a Rinio Bruttomesso, arquitecto-urbanista; fundador y expresidente de RETE, confesó que en su actual puesto le está resultando muy positivos los 20 años vividos como alcaldesa de Cádiz, “al otro lado de la verja del Muelle”, y “como gaditana”. Recordó la relación entre los puertos y las ciudades llevan siglos viviendo una “escisión entre dos mundos y que ahora tienen que encontrarse y, de hecho, han empezado ya a encontrarse”.

E insiste la ex alcaldesa del Partido Popular que este proceso es “una oportunidad tanto para la ciudad como para el puerto que debemos saber aprovecharla”.

Durante todo ese tiempo, lo peor y lo que hacía más difícil esa relación es que los puertos aparecían siempre como los perdedores, ya que se les planteba siempre la pérdida de suelo en el que desarrollar sus actividades portuarias, por lo que no cabe olvidar que “los puertos son un agente económico de primer orden”Los puertos eran siempre los perdedores porque no olvidemos que son agentes económicos de primer orden”.

Teófila Martinez defendió durante su intervención la necesidad de comunicar y de dar a conocer a la ciudadanía lo que se hace en el puerto más allá de la verja del Muelle y demostrar que “los puertos son un eslabón más de la cadena de suministros, algo de lo que se benefia el territorio que le rodea”.

“Cuanto más conocimiento tenga el gaditano sobre las aspiraciones de su puerto, más partido se le podrá sacar a la ciudad”. La presidenta de la APBC incidió en que un ejemplo claro era Cádiz, “donde el puerto puede aportar a la ciudada dos bienes de los que andamos escasos: espacio y empleo”.

Ya aprovechó para recordarle a la ciudadanía no sólo de que esta integración es una oportunidad que se nos presenta para mejorar sino que, ya dirigido a la comunidad portuaria, no les supondrá perder porque “la actividad no se pierde sino que se trasladará a otro espacio” más alejado del casco histórico de las ciudades. “En el siglo XXI las zonas acometen actividades más duras y que invitan menos a desarrollarse en el corazón del centro de las ciudades, pasando a convertir sus espacios en suelo ocioso que ofrece una gran oportunidad para el desarrollo de las ciudades”.

En ese proceso de integración habrá que velar, según Teofila, por consolidar la vocación portuaria de la ciudades, “no sólo de vez en cuando, sino permanentemente, y conseguir que la integración física” vaya acompañada de ahondar en el sentimiento de los ciudadanos desde el punto de vista soial o cultural.

La ciudad, según aclara la ex alcaldesa, debe aprovechar “esta oportunidad para mejorar sus equipamientos y servicios” y que éstos se conviertan en elementos “tractores de actividades nuevas y elementos dinamizadores para la economía de la zona” así como” potenciar el espíritu emprendedor de sectores emergentes que son los más adecuados para instalarse en esos nuevos suelos que quedaron ya sin uso portuario”. Todo esto acompañado, como no puede ser de otra manera por mejorar el entorno medio ambiental para así compartir con la sociedad todos los beneficios que resulten de esta integración entre el puerto y la ciudad”

Integrar es compartir

“Integrar es compartir no sólo integrar. A veces la gente habla de mi puerto pero a veces la gente no sabe cómo se trabaja en su puerto. No sabe los planes de las autoridades portuarias ni cuáles pueden ser sus papeles o cómo repercuten en la generación de empleo y calidad de vida”. Para ello, según la ex alcaldesa de Cádiz, ahora presidenta de RETE, “hay que plantear bien las claves para despertar un ambiente previo de confianza tanto en el puerto como en la ciudad, tanto a un lado de la verja como al otro, planteando el partido para que sólo haya ganadores en este complejo proceso”.

Y todo esto con un límite de tiempo “porque los proyectos no se pueden eternizar; tienen que ser proyectos creíbles y atractivos para que no queden en el baúl de los recuerdos”