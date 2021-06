Teófila Martínez es muy de repetir esta frase: "En Cádiz cuando tenemos cubo no tenemos agua y cuando tenemos agua no tenemos cubo". Para evitar esto tiene claro que "hay que arriesgar y no podemos esperar al final".

La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz quiere que "los ciudadanos comprendan el esfuerzo y que nos estamos preparando a sabiendas de que, al principio, no serán muchos los barcos que utilicen este nuevo sistema, pero queremos trasladarles que trabajamos para tratar de ser excelentes".

A la larga, este nuevo sistema de electrificación de los muelles para dotar a los barcos de la capacidad de enganchar sus sistemas eléctricos al puerto sin necesidad de que tengan que mantener sus motores encendidos, con lo que esto conlleva de contaminación para el entorno, sí será requerido por buena parte de los buques, sobre todo los cruceros, que visiten nuestra ciudad.

De momento serán pocos pero, con el tiempo, la directiva europea irá obligando a todos los buques a adaptar sus sistemas para poder optar a este nuevo sistema OPS. Por lo tanto, esta implantación no tendrá un efecto inmediato pero sí colocará al puerto de Cádiz en la lista de los escasos puertos del mundo que ya cuentan con este innovador y eficiente sistema energético.

"Nos hará más competitivos y estaremos entre los mejores y los más eficientes. Podremos tener los mejores muelles y ser los más simpáticos pero si no invertimos en buenos servicios, luego será tarde y el tiempo no se recupera. Existen dos opciones, avanzar aunque sea por fases o estar todo el día quejándonos".

La implantación de este nuevo sistema OPS supondrá, tal y como comentó este martes Teófila Martínez una inversión inicial por parte de la APBC de un millón y medio de euros. Los seis millones restantes se espera que puedan llegar de la iniciativa privada. Este coste no repercutirá en un aumento de las tasas portuarias en general sino que tan sólo se le cobraría una tasa especial a aquellos buques que necesiten engancharse a la electricidad del Muelle de Cádiz.

Teófila recordó, por otra parte, que el hecho de que muchos barcos van a requerir unas modificaciones técnicas a bordo podría también resultar en más trabajo para nuestros astilleros, que se podrían especializar en este tipo de adaptaciones.