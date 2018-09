Temor a la reducción de las terrazas

La calle Virgen de la Palma vive entregada a la hostelería. El sueldo que entra en muchos hogares del barrio de La Viña, con una actividad económica ligada al pequeño comercio y el turismo, depende de los meses de verano. Por ello, existe cierta preocupación de lo que pueda suceder si finalmente se produce una reducción importante de las terrazas con la futura ordenanza municipal.

La inquietud se divide en dos vertientes. Los empresarios temen la reducción de los ingresos o, directamente, tener que cerrar los negocios, mientras que los empleados tienen miedo a la reducción de los puestos de trabajo al haber menos mesas, lo que se incrementa por la situación del empleo y las pocas salidas profesionales. De fondo, algunos hosteleros también denuncian los abusos que se han cometido con los veladores por parte de algunos compañeros.

Si me reducen las mesas, no me interesa estar aquí; la gente lo que quiere es la calle"Hay muchos hosteleros que están abusando; no se puede ocupar toda la calle"

"Si tenemos cuatro mesas, mi jefe las hace él solo", contesta a la pregunta sobre qué puede suceder con este asunto uno de los camareros del Bar Antonio del Palillo mientras que monta las mesas de este establecimiento en torno al mediodía.

A unos metros, en el Bar La Esquinita de La Palma, su dueño, José Antonio Brenes reconoce que "esto es una calle sin ley", por lo que señala que el tema de la ocupación de la vía pública "hay que regularla". Como hostelero, señala que su negocio no se va a ver tan afectado por la posible reducción de las terrazas al ser una cafetería. Con todo, sí apunta que, con la proliferación de los veladores, hay lugares por los que "hay que pasar en fila india". "Aquí, las vecinas antes sacaban las sillas a la calle para sentarse y, si ahora lo hacen, las miran como si fueran monos", comenta el hostelero.

"Es mejor una calle con sus terrazas que una calle desierta. El desierto significa pobreza", contesta sobre este asunto Emilio Navarro, propietario del Bar La Palma. Este hostelero tiene muy claro que "si me reducen las mesas, no me interesa estar aquí". Esta afirmación tan rotunda se justifica en que "aunque soy de los pocos que tiene un salón en la calle de La Palma, el público no quiere el salón. La gente lo que quiere es la calle y que la vean". Con todo, Navarro tiene "esperanza" de que se encuentre una solución satisfactoria, aunque también se quejó de que, "por desgracia, no existen otros medios para trabajar y lo que tenemos es la hostelería. En vez de poner, lo que vienen es a quitar".

En la Taberna El Albero, su propietario, José Nondedeu el Rebujina, se separa un poco de la línea de sus compañeros hosteleros al asegurar que "no se puede ocupar toda la calle con las mesas", a lo que añade que "hay sitios en los que no te dejan pasar".

Ante esta situación, es crítico al indicar que "hay muchos hosteleros que están abusando" con las terrazas, por lo que "por culpa de cuatro vamos a pagar todos". De hecho, no esconde que, a pesar de sus críticas, "si me reducen las mesas, tengo que dejar a dos empleados en el paro".

Por su parte, los dos bares más afectados por la posible reducción de las terrazas son el Mesón Criollo y La Dorada, ya que los dos pierden las mesas que tienen en la calle Lubet. En ambos establecimientos rehusaron a mostrar su opinión a la espera del resultado final de las negociaciones que están en marcha.

Entre los camareros que trabajan en esta calle se nota la preocupación por lo que pueda pasar con sus puestos de trabajo. En la Taberna María, Milagros Moreno, una de las camareras, afirma que tiene "pocas esperanzas" de lo que pueda suceder, por lo que deja caer que "a ver si lo compensan con otras salidas para poder trabajar". Jesús Virlán, también camarero de este establecimiento, añade que "aquí sólo es fuerte el verano". De hecho, bares como éste, al tener un local pequeño, dependen de los veladores, por lo que trabajan "cuando hace un buen día", mientras que "hay otros que sí tienen salones interiores y pueden trabajar más". Por ello, asevera que, con la reducción de las terrazas, "si somos cuatro personas en el bar, nos podemos quedar dos o tres".

En el Bar El Escalón, Raúl Sánchez, uno de los camareros, destaca que "el bar depende de la terraza", por lo que, si se quitan mesas, "tendremos menos camareros y menos cocineros", dando como resultado "más paro para Cádiz".