Talento al servicio de la tecnología

Para llegar lejos en la vida y cumplir con los objetivos que te marcas, además de tener talento, hay que saber desarrollarlo. Una parte de las capacidades son innatas, pero las restantes se deben desarrollar a base de esfuerzo y trabajo. A partir de ahí, todas las metas son alcanzables. Sara Ortega es una gaditana de 24 años con una carrera que se puede definir como meteórica. Recién acabados sus estudios, desde hace dos semanas está trabajando en la empresa Cisco Systems, una de las mayores compañías del sector telecomunicaciones a nivel mundial, como associate sales representative. "Estoy en una nube, es una grandísima oportunidad", reconoce Ortega desde Ámsterdam (Holanda), ciudad en la que se encuentra la sede europea de esta multinacional. Allí va a estar durante un año antes de trasladarse a su puesto definitivo en Madrid. Su función va a ser la venta de la tecnología de esta compañía a otras empresas.

Desde su etapa estudiantil, esta gaditana ya demostró que iba a llegar lejos. Alumna de los colegios Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas) y La Salle-Viña, obtuvo la Beca Excelencia Académica Bicentenario de la Constitución 1812, que otorgó el Ayuntamiento de Cádiz a los mejores alumnos que finalizaron sus estudios de Bachillerato en 2012. En Madrid, completó los estudios del Doble Grado en Relaciones Internacionales y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, siendo la primera de su promoción. De hecho, obtuvo un 10 con mención a matrícula de honor por su doble trabajo de fin de grado dedicado al terrorismo yihadista en Jordania, lugar al que se desplazó durante dos semanas para poder realizarlo. Allí, consiguió una entrevista con Mohammad Abu Rumman, el mayor experto en terrorismo yihadista en Jordania, lo que le dio más valor al trabajo.

Con un currículum académico excelente, le llegó la primera oportunidad al proponerle la escuela de negocios Hult International Business School que realizara en ella el Master of Science in International Business. "Tenía muy claro que quería acabar trabajando en alguna empresa internacional", explica Ortega sobre sus intenciones a la hora de encarrilar su formación, aunque esto se alejara de lo que en un principio había estudiado. Sin embargo, cuando recibió la llamada de la escuela "me decidí a lanzarme a hacerlo porque con el doble grado aún no tenía esa experiencia de negocios para lanzarme a trabajar en una empresa, un conocimiento que adquirí para poder llegar a donde me estaba proponiendo".

Ortega ha estado nueve meses en Londres y tres meses en Boston realizando este máster. En uno de los clubs que existen dentro de la escuela descubrió el mundo de la tecnología. "No es sólo el presente, sino el futuro. Es una apuesta en la que siempre se acierta", cuenta.

Desde el máster, mandó su currículum al programa CSAP de Cisco Systems, destinado a que los graduados comiencen a trabajar en esta empresa. Un ejemplo de su exclusividad es que sólo se ofrecen 100 plazas en todo el mundo. De ellas, dos eran en España.

Tras un proceso con cuatro entrevistas, esta gaditana ha conseguido este puesto de trabajo. "Es una gran oportunidad no sólo porque es la empresa líder del sector de las telecomunicaciones, sino porque es mi primer trabajo con un contrato indefinido, por lo que si lo hago bien y cumplo con los objetivos, puedo estar aquí 10 o 20 años".

Durante los primeros cuatro meses, Ortega va a estar conociendo toda la tecnología de esta empresa antes de comenzar a trabajar con su cartera de clientes. De su labor, señala que el producto que maneja Cisco "es muy complejo", por lo que se necesita un aprendizaje concienzudo. "Lo que hacemos realmente es consultoría de ventas. No estamos vendiendo camisetas, vendemos soluciones que generan un impacto muy importante a las empresas", apunta esta gaditana.

De momento, uno de sus primeros privilegios va a ser asistir la próxima semana a la Global Sales Experience de Cisco Systems en Las Vegas, una conferencia a nivel mundial en la que la empresa presenta sus novedades. "Es la conferencia más importante de la empresa y de las más conocidas a nivel mundial en el mundo de los negocios. Es un honor llevar dos semanas en la empresa y que cuenten conmigo", comenta.

Con todo, la gaditana no se olvida de sus orígenes. "Estoy orgullosa de haber nacido en Cádiz y de haber llegado lejos", afirma. De su carrera profesional, Ortega asegura que "es sólo el principio. Es un triunfo de los muchos que espero conseguir. Quiero seguir demostrando que puedo seguir llegando lejos, sobre todo a mí misma, a mi familia y a las personas que están a mi alrededor".