El TSJA desestima el recurso de AO contra el proceso de selección de gerente en Onda Cádiz

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de suplicación presentado por el sindicato Autonomía Obrera contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Cádiz por la demanda sobre conflicto colectivo que presentó contra el proceso de selección de la plaza de gerente en Onda Cádiz, cargo que ostenta Inmaculada Macías.

Esta sentencia viene a reafirmar los fundamentos jurídicos recogidos en el dictamen de primera instancia, que se centran especialmente en que el procedimiento legal elegido por el sindicato, que llegó a calificar el proceso como un “paripé”, no es el adecuado.

De esta manera, la decisión del TSJA recoge en primer lugar que “la acción se dirigió no sólo contra dicha sociedad y la Corporación Local –en referencia a Onda Cádiz y el Ayuntamiento gaditano, respectivamente– sino también contra la persona que una vez finalizado el proceso de selección fue contratada para ocupar dicho puesto”.

Ante esto, destaca que “la sentencia de instancia no entró a conocer de la pretensión deducida al apreciar de oficio la inadecuación del procedimiento en la medida en que los intereses en juego no son puramente colectivos al concurrir el individual de la trabajadora codemandada –en relación a la actual gerente–”. Asimismo, el TSJA considera que la primera sentencia “dio recta aplicación a los preceptos y doctrina jurisprudencial referenciados y no incurrió en las infracciones genéricas que le imputa la parte recurrente y tampoco vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva”.

Una vez que el TSJA ha ratificado la decisión del Juzgado de lo Social número 1 de Cádiz, cabe recurso de casación ante esta sentencia para la unificación de doctrina.