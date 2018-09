Derechos Humanos se une al coro de críticas a la gestión de Podemos

La APDHA relaciona todo este asunto del programa de zona "con una situación general en los servicios sociales que se ha sido incapaz de transformar en lo que va de legislatura". Pone como ejemplo el retraso sine die del "prometido" Plan estratégico de Asuntos Sociales demandado por las entidades sociales y que "duerme en el sueño de los justos". Así, recuerda que desde que se presentó el diagnóstico en marzo de 2017 , "que ya valoramos en su momento como insuficiente para describir la situación de la ciudad e identificar las causas de los procesos de exclusión, no se ha dado ni un paso más".

Esto causa desazón en esta organización social porque "no esperábamos una posición tan cómoda de un equipo de gobierno que consideramos interesado en la transformación de nuestra situación social, que justifica su falta de compromiso y esfuerzo en un 'es lo que tenemos'".

Esta organización critica y lamenta "la injusticia" de que programas de alto contenido social "dependan de los vaivenes y caprichos de la Junta de Andalucía . Así, a pesar de que las administraciones locales se ven obligadas a aceptar lo que pretende la Junta "ello no es excusa suficiente para hacer los esfuerzos necesarios desde el Ayuntamiento ". Incluso, llega a acusarlo de "haber optado por el camino fácil de acomodarse a las directrices" de la Administración autonómica.

Autonomía Obrera reparte las culpas entre los socios de Gobierno

El sindicato Autonomía Obrera ha repartido sus críticas por igual a Podemos, "por la lentitud política", y en sus socios de gobierno de Ganar Cádiz, a la que acusan de sacar "su oportunismo político y electoralista de forma desleal y mezquina". En este sentido, la entidad sindical se siente avergonzada porque el foco del problema se ha centrado en la lucha política y no en buscar solución para los nueve trabajadores despedidos del programa de zona.

A Podemos le dice que "no basta con las buenas palabras ni con la voluntad política si éstas no se reflejan con hechos" y creen que la concejala Ana Fernández tenía que haber solucionado este tema desde hace meses. Con respecto a Ganar Cádiz le acusan de no remar para el misma lado que Podemos y se preguntan si lo que realmente quieren es que Eva Tubío, edil de los socios minoritarios, quiera gobernar este área.