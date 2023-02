El Sindicato de Trabajadores en Fraude denuncia ante el TSJA las oposiciones de los especialistas del SAS

El Sindicato Nacional de Trabajadores en Fraude (Sintef) ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una demanda declarativa de derechos con solicitud de medidas cautelares contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Tal y como ya publicó este periódico, más de doscientos médicos y médicas especialistas de toda la comunidad autónoma, constituidos en la plataforma denominada “OPE de castigo”, se han visto gravemente afectados por los cambios repentinos e irregulares en la Oferta Pública de Empleo (OPE 18-21). Anestesistas, radiólogos, cardiólogos y médicos de más de una veintena de especialidades consideran que "el SAS ha vulnerado sus derechos profesionales y los de los ciudadanos a la salud”. De momento, el Sintef ha denunciado el caso de más de veinte anestesiólogos, que ya han presentado recursos contencioso-administrativos en defensa de sus intereses personales, para quienes pide que se mantengan en los puestos que ocupan en la actualidad.

El pasado uno de febrero, el comité ejecutivo de SINEF acordó presentar esta demanda contra el SAS ante el TSJA "en defensa de los intereses de los nuevos funcionarios que de la Oferta de empleo de 2019/2020/2021, que han visto como sus propias plazas se han eliminado de la convocatoria en el último segundo, incluso cuando ya habían pedido destino".

"El SAS está confundiendo deliberadamente a los nuevos funcionarios modificando las vacantes que les ha ofrecido ya a varias especialidades y ofrecerles después mediante diferentes otras publicaciones en BOJA listados nuevos en los que sus propias plazas desaparecen", sostiene el sindicato. "Así, la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, es la que indica la relación de las plazas que se ofertan. A día de la fecha algunas especialidades quedan por publicar y otras por determinarse la supuesta corrección de errores para que de nuevo se inicie el plazo para solicitar destino en el concurso-oposición de Facultativo/a Especialista de Área".

"Cuando se saben las plazas y obviamente, entre ellas, están las de los nuevos funcionarios que llevan años ocupándolas, posteriormente, sin aviso, notificación ni avalado supuestamente por los sindicatos se corrigen las plazas vacantes que se ofertan y niegan la existencia de otros cientos de vacantes que no se dan a elección", explican desde la central. "Eso hace que un médico con plaza en Sevilla, en el Hospital Virgen de Valme, inicialmente pida su plaza allí, puesto que lleva años trabajando allí, y en ocho días se publica una resolución donde se anulan las plazas ofertadas y ahora le ofertan otras en las que la más cercana es Huércal-Overa, en Almería. Es clamoroso cuando el médico está ocupando una vacante estructural de años y no se la ofertan; es algo absurdo", argumentan.

Así, por ejemplo, relatan desde el Sintef, "en la especialidad Anestesiología y Reanimación, por el sistema de acceso libre (BOJA núm. 5, de 10/1/2023) se ofertan para elección 258 plazas y posteriormente se efectúa la modificación en BOJA, en ese caso el nº14, posterior, de fecha 23 de enero de 2023, y ahí solo determinan la existencia de 98".

"La realidad es que cientos de profesionales van a ver mermados sus derechos planteándose muchos renunciar al aprobado de su plaza o incluso irse a la empresa privada con tal de no tener que salir de su localidad, en la que llevan años trabajando porque el SAS no les da opción a estabilizarse en su plaza, creándole otra en los distritos comarcales. Un escenario francamente desolador para los administrados que verán cómo sus servicios sanitarios empeorarán por esta ineficaz gestión y que conllevara perjuicios de muy difícil reparación a los facultativos", explican desde el sindicato. "Los sindicatos de clase, no sólo no están defendiendo sus derechos, sino que fueron parte, al estar presentes en las mesas y consentir esta situación", añaden.

Manuel N. Martos Gracia de Veas, letrado que dirige los servicios jurídicos del Sintef, entiende que "la problemática creada en el SAS no es más que la evidencia de una pésima gestión y de cómo se confunde a los trabajadores. Es de obligado cumplimiento una auditoría externa y que obviamente no sea ejecutada por los sindicatos firmantes".

Las diferentes especialidades con problemas y de las que el sindicato anuncia que va a iniciar actuaciones son: Análisis clínicos, Anatomía patológica, Anestesiología y rehabilitación, Aparato digestivo, Cardiología, Cirugía general y Aparato digestivo, Cirugía ortopédica y traumatología, Dermatología médico quirúrgica y Venereología, Farmacia hospitalaria, Hematología y Hemoterapia, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina intensiva, Medicina interna-infecciosos, Medicina preventiva, Neumología, Microbiología-Parasitología-Nefrología, Obstetricia y Ginecología, Otorrinolaringología, Pediatría, Psicología Clínica, Psiquiatría y Radiodiagnóstico.