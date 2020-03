"El Señor de Medinaceli me va a proteger"

Manuela es una de tantas personas que se han pasado en la mañana de este primer viernes de Cuaresma por la Iglesia de Santa Cruz para participar en el tradicional besapié al Señor de Medinaceli. Es una de las citas más multitudinarias y donde más emociones y fervor se concentra. Manuela ha estado rezando desde lejos y, a continuación ha encendido una vela, ha recibido una estampa con la imagen de su Cristo y llegó el momento: se ha acercado al pie del Señor y le ha da un beso tal y como viene haciendo desde hace décadas.

Ese gesto que podría ser el de otro año más, en esta ocasión adquiría una mayor importancia porque en el ambiente sobrevolaba una palabra: coronavirus. Cuando a Manuela se le pregunta si no prefería tomar este año precauciones, con tono solemne y después de quejarse de la psicosis que hay en torno a esta enfermedad, ha dicho que "mi Cristo sé que me va a proteger". Una persona tras otra, muchas de ellas mujeres, iban pasando por el Señor realizado por Láinez Capote y besando al Señor mientras que una hermana de Medinaceli pasaba un pañuelo por el pie. Otros preferían tocarle simplemente pero eso es algo que ha ocurrido toda la vida.

Lo que no cambiaba es la fe que despierta entre sus devotos. Manuela, aunque no quiso explicar por qué venía, señaló que era por agradecimiento, no para pedir: "Hay que estar agradecidos por lo que tenemos y no tristes por lo que nos falta". Sabias palabras.

El trasiego durante toda la mañana ha sido enorme en la iglesia de Santa Cruz. El hermano mayor de esta corporación, Benito Fernández, ha asegurado que no sólo es que haya habido menos gente este año, sino que en referencia a las estampas que se reparten a todas las personas que van a besar al Señor, este año a las once de la mañana se habían entregado un 20% más que en otros anteriores.

El hermano mayor de Medinaceli insistía en que no habían recibido ninguna indicación de las autoridades sanitarias para que se tomaran algunas medidas de precaución y por ello se había puesto en besapiés como todos los años y, como él mismo decía, como todos los días del año.

Una de las novedades de este año ha sido la instalación de una urna donde los devotos podían dejar por escrito las peticiones o los agradecimientos y que no sólo fueran a través de rezos.

Las puertas de Santa Cruz se han abierto a las ocho y media de la mañana para esta cita de Cuaresma con Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y estaba prevista que continuara hasta las nueve y media de la noche. Como el mismo Benito Fernández decía, hay mucha gente de Cádiz "pero también viene mucha de fuera porque a este Cristo se le tiene mucha fe". Esto lo han podido comprobar todos los hermanos que han estado junto al Señor repartiendo las estampas y secando el pie del Señor una vez que era besado.