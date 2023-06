Selectividad 2023: Consejos para padres a la hora de ayudar a sus hijos a decidir su futuro profesional

Estos días, miles de jóvenes de Cádiz y de toda la provincia se enfrentarán a los exámenes que determinarán su nota de acceso a la Universidad de Cádiz (UCA). La temida EBAU comienza el 5 de junio para las comunidades autónomas más madrugadoras (Cantabria, Comunidad de Madrid, La Rioja y Murcia), y muchos de esos jóvenes todavía no tienen claro qué grado universitario estudiar.

En estos casos, algunos padres pueden llegar a desesperarse, ante el retraso de sus hijos para, de una vez por todas, poner encima de la mesa la opción elegida. Pero, no debemos olvidar que, estamos hablando de jóvenes de 17 y 18 años que, en su inmensa mayoría, todavía no han tomado contacto con la realidad del mercado laboral. Y aunque hoy día los centros educativos destinan importantes esfuerzos a mostrarles las diferentes alternativas a las que pueden optar, no todos son capaces de visualizarse a sí mismos trabajando, ni de decidir a qué quieren dedicarse el resto de su vida.

Ante esta situación, muchos progenitores no saben cómo enfocar su papel. ¿Deben dejar que ellos solos adopten la decisión sin condicionarles? ¿Deben intervenir para ayudarles a valorar diferentes opciones? Aunque a menudo los padres consideran que, por su experiencia previa, tienen un conocimiento del contexto formativo y laboral para poder guiarles, lo cierto es que la educación superior ha cambiado mucho desde que esta generación de padres fue a la Universidad. Por ejemplo, ya no se les llama carreras: desde la llegada del Plan Bolonia, lo que antes era una licenciatura ahora es un grado y un máster. Y la oferta de grados que existe actualmente no tiene nada que ver con la de hace 30 años, al haber surgido nuevas áreas de conocimiento que entonces no existían.

Lo que sí tienen claro todos los ascendientes es la importancia de que sus hijos estudien algo que tenga salidas profesionales. Y sin embargo, según el último informe del Ministerio de Universidades, los jóvenes lo tienen poco en cuenta: algunos de los grados con más alumnos tienen las tasas de empleabilidad más bajas, y en recientes encuestas, los egresados admiten que no volverían a escogerlos si tuviesen una segunda oportunidad. Por el contrario, el porcentaje de alumnos que estudian grados de ciencias e ingeniería, donde el empleo es casi pleno, ha caído un 35% sobre el total de matriculados en las últimas dos décadas. (Según el INE, las áreas con mejores tasas de empleabilidad se encuentran en las ingenierías, las ciencias de la salud, las matemáticas y las ciencias experimentales).

Para tratar de proporcionar una ayuda a las familias de “indecisos” que tienen que tomar esta importante decisión, Javier G. Algarra, director académico en el Centro Universitario U-tad, ofrece estos cuatro consejos:

No dramatizar. Los padres deseamos que nuestros hijos tengan sus ideas claras, y nos puede irritar que decidan en función de criterios poco racionales, como lo que han elegido sus amigos, el grado que parece más fácil o el centro que queda más cerca de casa. Pero debemos entender que es una decisión muy compleja para un adolescente, y lo que necesitan es ayuda, no añadir más presión.

Encontrar una motivación. En lugar de empezar por preguntarse qué grado estudiar, podemos animarles a identificar qué cosas le motivan. Puede ser un servicio a la sociedad, el afán de conocimiento científico, la creatividad, el espíritu emprendedor e innovador… y a partir de ahí, ayudarles a buscar la oferta de grados relacionados, visitar los centros donde se imparten y preguntar a docentes y profesionales que trabajan en esas tareas. El mismo grado puede ser totalmente diferente si se estudia en una u otra universidad. “Con toda la información que se puede conseguir hoy día, sería un error matricularse a ciegas. En las universidades se organizan jornadas de puertas abiertas que son la mejor ocasión para resolver dudas”, comenta Algarra.

Equilibrar vocación y empleabilidad. Si se van a dedicar a algo toda su vida, es importante tener en cuenta el aspecto vocacional. Algunos grados que aparentemente ofrecen pocas salidas, pueden estar disponibles en inglés o darles pie para cursar un máster con mejores oportunidades profesionales. Pero tampoco podemos perder de vista que el objetivo de la preparación universitaria es acceder al mercado laboral, así que, ante dos enfoques vocacionales, podemos tratar de guiarles hacia el que pueda tener más facilidad de contratación. “La pasión debe guiar la elección del área, pero los datos tienen que pesar mucho al elegir el centro o la modalidad de impartición del grado”, sostiene el experto de U-tad.

Nunca forzar su voluntad. Si decidimos por ellos, podemos hacer que estudien desmotivados algo que nunca realmente quisieron. Si tienen claro lo que quieren hacer, pero no es lo que nosotros desearíamos, podemos aconsejarles, pero en última instancia son ellos quienes han de tener la última palabra. “Y si se equivocan, y una vez comenzados los estudios descubren que no es lo que inicialmente pensaban, no debemos tratarlo como un fracaso: siempre hay tiempo para empezar de nuevo”, subraya Algarra.

Aunque a los padres nos cueste aceptarlo, los hijos se hacen mayores. Por eso, es importante estar ahí para aconsejarles y apoyarles, pero entendiendo que somos espectadores, y ellos los protagonistas de la historia que está a punto de comenzar.

¿Qué carrera elijo?

Para ayudar a los estudiantes indecisos a tomar la mejor decisión, desde el Centro Universitario U-tad también ofrecen estas cuatro recomendaciones: