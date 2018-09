La Salud quiere volver a ser un referente en la sanidad privada

El nuevo equipo directivo de la Clínica La Salud se ha propuesto que este centro "vuelva a ser un hospital de referencia en la sanidad privada de la provincia de Cádiz", según anunció ayer su directora general, María José Cañas Fuentes.

Para conseguir este objetivo, está realizando profundos cambios en todos los ámbitos. Uno de ellos es la ampliación reciente del hospital con una nueva unidad integral de atención al paciente crítico, que ocupa cerca de 800 metros cuadrados y está formada por la Unidad de Cuidados Intensivos, la Unidad de Recuperación Postanestésica y un área de Observación. Este servicio lleva unos meses en funcionamiento pero ayer se inauguró oficialmente en un acto celebrado en el Casino Gaditano.

El nuevo servicio incluye UCI, Observación y la Unidad de Recuperación Postanestésica

En el transcurso del acto, la directora médica del centro, Isabel Maira González, señaló que esta nueva área hospitalaria supone "un gran cambio en cuanto a la calidad asistencial", ya que los pacientes ingresados en La Salud ya no tendrán que ser trasladados a otros centros "en situaciones potencialmente graves que de otra forma, no garantizaría la seguridad, atención y personalización que buscamos como objetivo de la nueva gestión". Así, destacó que en esta unidad, "podemos tratar al paciente prácticamente en su totalidad gracias a las avanzadas tecnologías que hemos implantado y, como no, a los grandes profesionales que hacen realidad este proyecto de forma conjunta".

Isabel Maira detalló que la nueva UCI consta de dos camas "completamente equipadas y monitorizadas, abastecidas con respiradores de alta complejidad e incluso monitorización neurocrítica", además de un box de aislamiento y RCP "para asistencia inmediata de pacientes que sean trasladados a nuestro centro en situación de emergencia". Añadió que "la sala de despertar se compone de tres espacios completamente equipados para una adecuada recuperación postoperatoria" y hay otra sala "para el postintervencionismo de cirugía mayor ambulatoria".

Resaltó que los profesionales que atienden este servicio "están altamente cualificados" y "estarán presentes las 24 horas del día los 365 días del año velando por la seguridad y la calidad asistencial de los pacientes". Asimismo, llamó la atención sobre la "personalización exhaustiva" en la atención de los enfermos, disponiendo la unidad de una enfermera por paciente.

Por su parte, la directora general de La Salud recordó que el centro nació en 1965 como primer hospital privado de la provincia y tras pasar por "numerosas vicisitudes", está recuperando su prestigio gracias a los cambios que ha realizado el nuevo equipo directivo. "A pesar del corto plazo que ha transcurrido, los resultados han sido muy visibles, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, y son estos los que, para nuestro orgullo, repercuten directamente en beneficio de todos los gaditanos", dijo, añadiendo que todo esto supone que La Salud "vuelva a ser lo que ha sido: un centro de referencia, porque podemos atender a todos los pacientes con seguridad y garantía".

"Lo que nos importan son las personas, la salud y su cuidado. Por eso, todos los medios de los que disponemos están pensados para servir a las personas", manifestó Mª José Cañas, refiriéndose a "los 4.800 metros cuadrados que tiene el centro en uso, los más de 180 profesionales sanitarios y no sanitarios, una amplia cartera de servicios de más de 35 especialidades, 40 camas de hospitalización, un equipo de Urgencias de profesionales de más alto nivel de capacitación, una UCI con profesionales altamente cualificados, cinco quirófanos y alta tecnología en el campo de diagnóstico por imagen".

Afirmó que además de la nueva UCI, se ha hecho una "inversión en calidad y seguridad asistencial" con nueva tecnología, el equipamiento y mejora de las instalaciones con la reforma de las habitaciones, la creación de una nueva sala de espera de consultas y otra de Urgencias, y la apertura de nuevas unidades. Aseguró que, con todo ello, "pretendemos estar más cerca de nuestros pacientes y la mejora constante de nuestros servicios".

En el acto también intervinieron el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro, y la delegada de Conocimiento y Empleo de la Junta, Gema Pérez. Navarro alabó a La Salud por haber creado empleo de calidad en la ciudad y por ofrecer una alternativa a la sanidad pública. Por su parte, Gema Pérez felicitó al centro por haber sabido adaptarse a los nuevos tiempos, especialmente en el aspecto de género, ya que el 77% del empleo creado es femenino y los puestos directivos están ocupados por mujeres.