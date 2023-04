SailGP completa el calendario para una temporada 4 récord con doce eventos

SailGP, la competición de carreras sobre el agua más emocionante del mundo, ha desvelado el calendario final para la temporada 4, incluyendo una mezcla de localizaciones ya establecidas como las favoritas de los fans, nuevos territorios y algunos esperados retornos entre las ciudades sede de SailGP.

Como un signo continuado del rápido crecimiento de la liga, la temporada contará con doce eventos en cuatro continentes y durará trece meses. La temporada 4 dará comienzo en junio en Chicago y culminará, una vez más, con un espectacular evento en la bahía de San Francisco como Gran Final el 13-14 de julio de 2024.

La temporada 4 tendrá un foco mayor en Estados Unidos, con tres de las ciudades más grandes del país como sedes de un Grand Prix y cuatro eventos en total. Esto incluye una nueva parada en Los Ángeles – que se celebrará en el waterfront de LA en el Puerto de Los Ángeles – y la repetición de Nueva York, que será uno de los eventos más grandes de la temporada con un nuevo campo de regatas en Governors Island que podrá ofrecer mejores condiciones de navegación e instalaciones para los espectadores con Manhattan y la Estatua de la Libertad como telón de fondo.

El evento gaditano del año pasado dejó en la ciudad 58 millones de euros, según afirman

La nueva temporada comenzará en menos de tres meses con el Rolex United States Sail Grand Prix en Chicago el 16-17 de junio de 2023 en los imponentes alrededores del Navy Pier - un evento que deleitó a una gran multitud en su debut en la temporada 3 el pasado junio. Desde aquí, la liga continuará en Estados Unidos y se dirigirá a la costa oeste para el primer Los Angeles Sail Grand Prix de la historia el 22-23 de julio. Mientras que será un debut para SailGP en la ciudad, LA no es una extraña de los eventos world-class y tiene pendiente albergar sus terceros Juegos Olímpicos de Verano en 2028.

Siguiendo los dos eventos inaugurales en Estados Unidos, la liga cruzará el Atlántico para la pata europea del calendario de la temporada 4 – empezando por el icónico destino de la riviera: Saint-Tropez en Francia, el 9-10 de septiembre, donde el año pasado se batieron los récords cuando el equipo local de Quentin Delapierre estableció el mayor récord de velocidad de todos los tiempos con 99.94 km/h que se mantiene actualmente. Después, el histórico entorno de Taranto en el sur de Italia espera el 23-24 de septiembre, con el retorno de la ciudad al calendario de SailGP tras su primera aparición en la temporada 2.

El calendario de eventos europeo concluye con el evento de la liga de mayor impacto económico hasta la fecha: el Spain Sail Grand Prix, que tendrá lugar el 14-15 de octubre de nuevo en Cádiz . Presumiendo del mayor número de espectadores de la temporada 3 - con más de 50.000 fans/ día animando desde la costa - un récord de 56,9 millones de dólares estadounidenses (58,3 millones de euros) se generaron para la economía local.

Diego Botin, piloto del Spain SailGP Team comentó: “Es un honor enorme para nosotros poder competir de nuevo en casa, hacerlo en un lugar tan especial como es Cádiz y ante una afición tan entregada como la que tenemos. Sin duda, para nosotros es la cita favorita del calendario”.

La temporada 4 continua el 13-14 de enero de 2024 con el Middle East Sail Grand Prix. Mientras que, tanto la localización, como el title partner, serán anunciados en mayo, el evento tendrá lugar por segunda vez en los Emiratos Árabes Unidos tras un exitoso debut en la temporada 3.

Más al sur, la liga hará una quinta visita récord al icónico puerto de Sídney el 24-25 de febrero. Este evento está apoyado por el Gobierno de New South Wales a través de su agencia de turismo y grandes eventos. El destino NSW es la única ciudad que ha estado en el calendario cada año desde el comienzo de SailGP - la prueba es que es uno de los mejores campos de regatas para los fans y atletas. Después, y tras un sold out y exitoso debut de Nueva Zelanda en Christchurch a mediados del mes pasado, la segunda iteración del ITM New Zealand Sail Grand Prix tendrá lugar en Auckland el 23-24 de marzo como parte de un acuerdo multi temporada que contempla a Auckland y Christchurch como anfitriones alternos durante cuatro temporadas.

Con el hemisferio sur completado, SailGP se dirigirá a una de sus localizaciones más pintorescas con el Bermuda Sail Grand Prix teniendo lugar el 4-5 de mayo - otra de las firmes citas favoritas del calendario, habiendo albergado dos ediciones previas de SailGP. Como gran noticia para los fans emocionados por la victoria de Canadá el pasado marzo en Nueva Zelanda, el equipo liderado por Phil Robertson tendrá un evento en casa en la temporada 4 con el Canada Sail Grand Prix el 1-2 de junio. Más de diez ciudades presentaron candidaturas para el evento con Halifax (Nueva Escocia), Kingston (Ontario) Montreal (Quebec) y Victoria (Columbia británica) consiguiendo la final four en la lista corta. La afortunada ciudad será anunciada en mayo.

Tras el primer Canada Sail Grand Prix de la historia, la temporada concluirá con dos últimos eventos en Estados Unidos; Nueva York el 22-23 de junio antes de la final de la temporada, que tendrá lugar, una vez más, en las icónicas aguas de la bahía de San Francisco el 13-14 de julio de 2024.

Al cierre de la temporada, la liga parará, tanto por los Juegos Olímpicos, como por la America’s Cup, para permitir a los atletas participar en ambas competiciones, mientras que, al mismo tiempo, SailGP Technologies y los servicios compartidos de los equipos llevarán a cabo cualquier mantenimiento requerido y actualizaciones a la flota. La temporada 5 de SailGP está calendarizada para empezar a finales de 2024.