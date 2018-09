El SUP cree que la nueva Comisaría engrosará "el vergonzoso listado de proyectos" prometidos y no ejecutados

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) cree que la nueva Comisaría Provincial de la Policía Nacional "pasará a engrosar el vergonzoso listado de proyectos e instalaciones prometidos a la ciudad de Cádiz por administraciones de varios tintes políticos, y no ejecutados, como el nuevo hospital o la Ciudad de la Justicia".

En un comunicado contesta de esta forma al subdelegado del Gobierno, José Pacheco, que hace unos días dijo que la nueva Comisaría Provincial tardaría entre ocho y diez años en hacerse: "En política, ya sea con bipartidismo o pluralismo político, tales años equivalen a muchas elecciones, muchas promesas electorales y, por tanto, a muchas decepciones electorales", critica el SUP.

Desde este sindicato no se está de acuerdo en los argumentos que da el subdelegado para hablar de esta cifra de espera. El primero de ellos es el de los terrenos que, "según nos transmiten las diferentes administraciones implicadas acarrean una serie de problemas burocráticos provocados por una mala gestión de los mismos por parte de los responsables políticos y que ahora, como siempre, van a sufrir las consecuencias los ciudadanos". Ante ellos pide tanto al subdelegado como al alcalde que se pongan a trabajar y añade que en este tema lo que hace falta es "un pacto político y unidad de las instituciones".

El SUP también recuerda en su comunicado que el senador socialista Francisco González Cabaña defendió en la Comisión de Interior la inclusión de una partida presupuestaria por parte del Gobierno de Mariano Rajoy en los Presupuestos Generales del Estado para la construcción de la Comisaría. Por ello, señala que "ahora el grupo socialista tendrá el honor y el deber de acometer los próximos presupuestos "y entendemos que como es de lógica se incluirá una partida para su ejecución de urgencia".

El SUP lamenta que tras las manifestaciones del subdelegado del Gobierno, "van a continuar con la línea equivocada del anterior gobierno del PP en este tema". Este rumbo errático "no es otra que seguir pagando a la empresa Telefónica 500.000 euros de alquiler por el Pirulí, en el cual llevamos dos años". A esto le suma, a su juicio, los gastos añadidos por no disponer de calabozos y tener que trasladar los detenidos a la Comisaría de San Fernando, "seguir malgastando dinero en parchear la antigua Comisaría Provincial de la Avenida de Andalucía, donde llevamos gastados hasta el momento 1,5 millones de euros en un lavado de cara". Eso sólo servirá, según el SUP, para "volver a recluir a los funcionarios policiales entre sus apuntalados pilares y negar al ciudadano un servicio público de calidad.