Ruiz Boix: "No se puede descartar a Pacheco porque no se ha iniciado el proceso interno de elección de candidatos"

En el PSOE no se da por perdida la opción de José Pacheco para optar a la Alcaldía de Cádiz en la elecciones municipales de 2023. El subdelegado del Gobierno había dicho "no" a la posibilidad de encabezar el proyecto socialista en la capital gaditana y eso había dejado con el pie cambiado a una formación que ya tenía la vista puesta en Pacheco, que durante varios años fue concejal en el Ayuntamiento de Cádiz dentro del Grupo Municipal Socialista que encabezaba Fran González.

El secretario general en la provincia de Cádiz del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, ha afirmado que "no se puede descartar porque todavía no se ha iniciado el proceso interno en el PSOE" que debe dar lugar a unas primarias. No obstante, ha advertido que al ser Cádiz una ciudad de más de 100.000 habitantes, la aprobación final de las candidaturas le corresponde a Ferraz, es decir, a la dirección federal.

Ruiz Boix asegura que se va a trabajar desde la dirección local y provincial se va a tratar de buscar al compañero entre los afiliados con más posibilidades y que reúna capacidad y seriedad y que sea una persona que cuente con el respaldo de la militancia. En este sentido, él está convencido de que la persona que cuenta "con el mayor número de atributos" para ser el candidato "es Pepe Pacheco".

No obstante, ha dejado claro que éste no es el momento de hablar de las municipales porque ahora mismo hay que estar centrados en las autonómicas del 19 de julio, y por lo tanto, ese proceso interno queda postergado hasta el mes de septiembre.

Ruiz Boix afirma que en Cádiz capital se viene trabajando con los colectivos de la ciudad, estando presentes en todos los sitios y presentando propuestas para poder obtener "un Gobierno que ahora mismo tiene un proyecto que está ya acabado. Hay que renovar ese Gobierno y tenemos las bases y el equipo humano para liderarlo".

El secretario general provincial, sin embargo, dice que no ha conocido por boca de José Pacheco su negativa a ser el candidato a las elecciones pero principalmente "porque no corresponde porque todavía no está el proceso interno abierto y, por lo tanto, no se le puede haber realizado consulta".