Romaní acusa a Martín Vila de "no tener idea de lo que está hablando" sobre Zona Franca

El concejal del Partido Popular Ignacio Romaní acusó ayer a Martín Vila, primer teniente de alcalde, de "no tener idea de lo que está hablando" sobre Zona Franca. Romaní reprochó así al edil del equipo de gobierno que haya propuesto la reactivación de la Oficina de Inversiones para el Desarrollo del Recinto Exterior de la Zona Franca (OPEX), un órgano que se eliminó "por imperativo" del propio gobierno municipal gaditano, que acordó en comisión de gobierno no prorrogar el convenio vigente con Zona Franca. "Lo hizo -recordó el edil popular- sin convocar la comisión de seguimiento paritaria establecida en ese convenio".

Romaní aportó a los medios de comunicación el acuerdo de la comisión de gobierno de diciembre de 2016 en la que, a propuesta precisamente de Martín Vila, se decidió dar por finalizado el convenio suscrito en 2010 con el Consorcio de la Zona Franca y, por tanto, cerrar la OPEX. Pero la comisión de gobierno justificó entonces así su decisión: "En la actualidad la Oficina creada como modalidad de colaboración para dar cumplimiento al objeto del convenio sólo cuenta con un arquitecto, designado por el Ayuntamiento, ya que el Consorcio de la Zona Franca ha retirado al personal asignado a la misma. Por tanto, pierde su finalidad, resultando innecesaria prorrogar su vigencia".

En tono irónico, Romaní dio "la bienvenida" a Martín Vila a la Zona Franca y le acusó de "no saber" que había sido él mismo el que llevó a la comisión de gobierno la propuesta de cierre de esta oficina: "Es el propio Martín Vila el que cierra la OPEX porque no renovó el convenio y no llevó el tema a la comisión de seguimiento".

Dijo también el concejal del Partido Popular que Vila no estaba al tanto de lo que ocurría en Zona Franca porque "no estaba en las reuniones", a las que sí acudía, matizó Romaní, el alcalde José María González.