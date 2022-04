Rocío Sáez, edil de Kichi, asegura que las playas de Cádiz se limpian más que con Teófila

El Equipo de Gobierno de José María González, Kichi, tumbó hoy en el Pleno una propuesta del PP en la que se le pedía que se instase al Ministerio de Medio Ambiente (actualmente, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y a la Demarcación de Costas a una nueva regeneración de las playas gaditanas con un nuevo aporte de toneladas de arena, y al Ejecutivo local, a implementar un plan de mantenimiento, limpieza y seguridad.

La propuesta del PP no llegó a votarse, al salir adelante, con el voto en contra de los populares y la abstención del resto, una enmienda de sustitución del Equipo de Gobierno que presentó al concejala de Medio Ambiente y Playas, Rocío Sáez. La enmienda implica reiterar al Gobierno que se establezcan las previsiones necesarias para regularizar los perfiles de todas las playas de Cádiz a fin de garantizar unas condiciones óptimas de uso.

También plantea la enmienda instar a la Junta y al Gobierno a tomar medidas para solucionar el deterioro del emisario de pluviales de Santa María del Mar, que está en situación de “inminente colapso” como consecuencia de “una incorrecta proyección de las obras ejecutadas en su día" por la administración autonómica. Además, el Ayuntamiento se compromete a seguir mejorando el mantenimiento, la limpieza, la seguridad y la accesibilidad de las playas mediante la inversión en la ampliación progresiva de servicios, en infraestructuras y maquinaria y en arreglo de accesos.

Fue la edil popular Maite González la encargada de justificar la necesidad de la propuesta de su grupo municipal argumentando el mal estado de revista que presentan, a juicio de muchos de sus usuarios, dijo, las playas gaditanas. Sobre todo después de la municipalización de los servicios, "que ahora les cuestan a los gaditanos 200.000 euros más que antes".

Sáez le respondió que "ya no saben cómo tapar que la municipalización del servicio de playas ha ido bien y no ha habido ningún problema ni a nivel laboral con los trabajadores ni a nivel de servicios". La edil de Playas dijo no ser en absoluto partidaria de las regeneraciones que implican la aportación de toneladas de arena, porque colmatan los arrecifes naturales, y aseguró que la limpieza y el mantenimiento son "mucho mayores ahora que cuando ustedes gobernaban". En este sentido, aseguró que "la arena se va a limpiar todos los días del año y antes, los domingos, no se limpiaba". "Ustedes limpiarán los domingos, pero será después de que los vecinos tuvieran que adecentar la playa ellos mismos", dijo la concejala popular.

Otra propuesta del PP fue también sustituida por una enmienda del Equipo de Gobierno que implica el compromiso del Ayuntamiento en mantener las líneas de subvenciones para que las entidades sociosanitarias de la ciudad puedan sufragar gastos de mantenimiento y/o funcionamiento, así como la línea destinada a proyectos incidiendo en una mayor difusión de las mismas. La enmienda de sustitución fue apoyada por Adelante Cádiz y el PSOE y rechazada, obviamente, por el PP. Ciudadanos el edil no adscrito se abstuvieron.