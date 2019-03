Reivindicación en morado

Cientos de personas, en su gran mayoría mujeres, permanecen concentradas desde la media mañana de este viernes en la plaza del Palillero con motivo de la huelga feminista convocada con motivo del 8-M. En este acto reivindicativo muchas mujeres están ataviadas con camisetas y pelucas moradas para seguir una jornada que una de las portavoces de la Comisión 8M de Cádiz, Araceli Orozco, señalaba que este año se estaba produciendo un mayor seguimiento en los centros de trabajo.

En el Palillero ha habido cacerolada, se ha puesto un cordel con numerosos mensajes feministas y anti machistas, como "no estamos todas, faltan las asesinadas" o "no somos mujeres libres mientras siga habiendo mujeres sometidas". En pleno carnaval, también se ha echado mano de las coplas y se ha cantado en varias ocasiones el famoso pasodoble de Manolo Santander que es el himno oficioso del Cádiz, pero con la letra adaptada al día y que, por supuesto, comenzaba con el "Me han dicho que el violeta"...

Otra de las actividades que se han realizado es una performance donde se ha tratado de visibilizar la "situación de acoso" que sufren la mujeres que trabajan en la recogida de la fresa y, posteriormente, ha habido una asamblea donde han intervenido toda suerte de colectivos que han respaldado esta jornada reivindicativa como las mareas de pensionistas y la blanca o la Asociación Afedu entre otros.

A las seis de la tarde vendrá el momento central con la celebración de una manifestación que saldrá a las seis desde Asdrúbal y acabará en la plaza de la Catedral con la lectura de un manifiesto. En la misma está previsto que participe el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.