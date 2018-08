Recurso por defecto de forma en la convocatoria del pleno de presupuesto

¿y si después de tres años de gobierno la ciudad siguiera sin presupuesto? ¿Y si después de haber cumplimentado toda la tramitación, tuviera que repetirse el pleno en el que las cuentas de 2018 se aprobaron de manera definitiva? Tal y como ya anunció en su momento, el Partido Popular ha presentado recurso de reposición contra la convocatoria del pleno extraordinario de presupuesto que se celebró el pasado 20 de julio.

Varios son los aspectos de la convocatoria que no convencen a los populares y que, por ello, motivan este recurso. En primer lugar, esgrimen que la convocatoria -mediante decreto de Alcaldía con fecha 20 de julio- solo contemplaba una primera convocatoria de ese pleno extraordinario, sin hacer mención de la segunda que establece la legislación actual. "Se tuvo que convocar la sesión plenaria y extraordinaria no sólo en primera convocatoria sino haber establecido, ya que se hizo en primera, una segunda convocatoria a los dos días de la primera, extremo que se formuló, por lo que o debió ser convocatoria única y no sólo en primera como aparece en el decreto, o haberse convocado en segunda dos días después, por lo que al no haber confeccionado legalmente dicha convocatoria, deviene nula", explica el PP en el escrito.

Asimismo, en el recurso se esgrime que el orden del día no aparecía mención alguna sobre la deliberación de las reclamaciones presentadas en tiempo y forma al presupuesto inicial, sino directamente la aprobación final del presupuesto. "Impedía claramente que se pudiera debatir y votar la resolución de las alegaciones o reclamaciones presentadas, por lo que ante ese defecto formal, solamente podía haberse votado y debatido la aprobación definitiva, olvidando que se hicieron reclamaciones en el período de exposición pública", argumentan los populares, que recuerdan que ya en la comisión informativa previa a este pleno (celebrada el 17 de julio) "se trataron y valoraron esas reclamaciones", por lo que consideran que al no incorporar un punto relativo a la deliberación sobre ellas "convierte dicho pleno en acto administrativo nulo de pleno derecho".

En tercer lugar, puntualizan desde el PP que en ese pleno se debatió una enmienda -presentada por el propio equipo de gobierno- "cuando es sabido por la Jurisprudencia que las enmiendas en este pleno especial, salvo por cuestión de orden o matización, nunca pudieron incorporarse ya que tuvo su período natural durante la exposición pública que el Boletín Oficial de la Provincia dio a todos sin excepción".

Por todo ello, el PP ha pedido la anulación de "todos los actos derivados del decreto recurrido" así como que "se retrotraigan todas las actuaciones emanadas del decreto al momento procedimental correspondiente", lo que conllevaría la convocatoria de un nuevo pleno extraordinario -y la correspondiente comisión informativa previa- para aprobar, esta vez sí, el presupuesto de 2018.

El Ayuntamiento tendrá ahora que responder a este recurso, que podría volver a dejar a la ciudad sin presupuesto tan solo días después de que entrara en vigor.