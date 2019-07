Recompensa a las reivindicaciones de Kichi sobre la Ciudad de la Justicia

La relación del alcalde con el vicepresidente de la Junta de Andalucía puede compararse a la de un alumno con poca disposición al que hay que insistir continuamente para que haga las tareas necesarias, o a la de esa máquina expendedora que hay que golpear para que saque el producto elegido. La insistencia de José María González está consiguiendo desbloquear el proyecto de la Ciudad de la Justicia, pero seguramente con un ritmo que no era el deseado y deseable. Cuando PP y Ciudadanos desembarcaron en la Junta de Andalucía y empezaron a poner en duda el proyecto de Ciudad de la Justicia, el alcalde vio recompensada sus exigencias al consejero de Justicia y vicepresidente andaluz, Juan Marín, reafirmando éste que el equipamiento se haría en los antiguos depósitos de tabaco.

Ahora, el alcalde ha vuelto a ver recompensada su insistencia. Y los escritos enviados recientemente a Juan Marín tras obviar la Junta el proyecto de Ciudad de la Justicia en sus presupuestos de 2019 han servido para que el consejero anuncie que va a aceptar la alegación realizada por Adelante Andalucía (la formación a la que pertenece González) para incorporar ese proyecto al presupuesto.

Esta formación, a través de su delegación gaditana –y por traslado del grupo municipal, según han confirmado fuentes cercanas al partido– elevó una enmienda parcial al presupuesto “para dedicar al menos 50.000 euros en lo que queda de 2019 para los estudios preliminares para desarrollar la Ciudad de la Justicia de Cádiz, con la idea de presentar en otoño una enmienda a los presupuestos de 2020 para empezar el proyecto y que Cádiz cuente con la Ciudad de la Justicia lo antes posible”. Y en el día de ayer, el vicepresidente andaluz confirmaba que esta enmienda será aceptada e incluida en el presupuesto.

Días atrás, José María González ya había mostrado su malestar por la exclusión de este proyecto en el documento económico de la Junta. Especialmente después del compromiso personal que –insistió González– adquirió Juan Marín en su reunión de principios de mayo en la que quedó zanjada la ubicación y el proyecto de la Ciudad de la Justicia. Y aunque en aquel momento reclamaba una partida plurianual para asegurar la consecución del proyecto, la ciudad tendrá que conformarse de momento con esa partida de 50.000 euros.

Por tanto, es de esperar que si finalmente la enmienda de Adelante Andalucía sale adelante en la votación que se realizará en el parlamento andaluz el 17 de julio, en los próximos meses los técnicos de la administración autonómica lleven a cabo los estudios y proyectos necesarios, estando en el horizonte del Ayuntamiento que el presupuesto de 2020 incluya ya una partida considerable para iniciar la construcción propiamente dicha del equipamiento que devolverá el uso a los antiguos depósitos de tabaco.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento sigue teniendo pendiente la convocatoria de un Pleno para aprobar la cesión definitiva de los espacios necesarios para la habilitación de esa Ciudad de la Justicia que acumula más de una década de retraso y que sigue dando pequeños pasos en busca de su consecución. Reivindicación tras reivindicación, carta tras carta del alcalde a Juan Marín.

La reacción del equipo de gobierno: “No vamos a permitir que se siga utilizando a Cádiz como ejemplo de abandono”

El anuncio de Juan Marín de que aceptará la enmienda de Adelante Andalucía a los presupuestos para incorporar el proyecto de Ciudad de la Justicia no contenta, para nada, al equipo de gobierno del Ayuntamiento. “Con 50.000 euros no se hace una Ciudad de la Justicia. Lo que queremos es que se responda de manera seria y directa al compromiso que la Junta adquirió con Cádiz, que era crear una Ciudad de la Justicia; y eso no cuesta 50.000 euros”, trasladaban ayer fuentes cercanas al equipo de gobierno, que ve necesario que la administración autonómica atienda “con absoluta premura” la reivindicación de construir la Ciudad de la Justicia. “Ya vamos con años de retraso, pero si de una vez por todas se lleva a efecto y se garantiza en el presupuesto una partida suficiente, entonces lo daremos por bueno”, añadían.

Desde Adelante Cádiz no se esconde el malestar con este escenario, asegurando que el equipo de gobierno “no va a permitir que Cádiz sea discriminada y que se siga utilizando a Cádiz como ejemplo de abandono”.“Hemos conseguido la financiación del Museo del Carnaval a través de una ayuda y de la ITI, mientras que en otros sitios la Junta destina pingües subvenciones y ayudas para generar museos. Ya está bien. A Cádiz nadie le regala nada, todo cuesta muchísimo esfuerzo”, concluyen las fuentes consultadas.