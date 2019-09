Reclaman a Procasa la resolución del alquiler de La Cueva del Pájaro Azul

El empresario Eugenio Belgrano ha reclamado a Procasa que revierta la concesión del local de La Cueva del Pájaro Azul, situado en el número 39 de la calle San Juan. Belgrano considera que no se ha cumplido el pliego de condiciones para el arrendamiento de este espacio comercial, en cuyo concurso participó y quedó en segundo lugar, al no haber abierto el establecimiento previsto por la arrendataria, la mercantil Gadium Mercator, S.L., en el plazo de seis meses desde la firma del contrato de alquiler que se establece para la realización de las obras y el inicio de la actividad económica prevista.

Ante esta reclamación, fuentes municipales han señalado a este medio que, a pesar de que no se ha cumplido el plazo que se indica en el pliego de condiciones, "no se ha resuelto el contrato porque no se ha producido inacción, sino que no ha podido comenzar la actividad en ese espacio debido a los problemas de accesibilidad con los que se ha topado y que está intentando subsanar desde hace tiempo".

La disputa entre las partes se ha iniciado con un escrito presentado por Eugenio Belgrano en Procasa con fecha de registro de entrada del pasado 22 de agosto. En él, se indica que en el punto 16.A del pliego de condiciones se "determina la obligación por parte del adjudicatario a realizar las obras necesarias en el local para su adaptación a la actividad propuesta en su oferta -en este caso, un negocio de hostelería con música y actuaciones en directo en pequeño formato- en el plazo de seis meses desde la firma del contrato de arrendamiento".

Asimismo, Belgrano recuerda en el escrito que en el apartado J de este punto también se dice que "la falta de acondicionamiento durante los seis meses iniciales del contrato de arrendamiento, así como la falta de puesta en funcionamiento de la actividad propuesta en el indicado plazo y/o la falta de uso del local durante los seis meses siguientes del contrato son causas de resolución". Por estos motivos, el empresario reclama que se le conceda el arrendamiento del local en cuestión.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento indican que no existe motivo para ello al haber estado trabajando la empresa adjudicataria para solventar los problemas que han ido surgiendo durante la tramitación de las obras a realizar. De hecho, la pasada semana, el Consejo de Administración de Procasa aprobó la autorización a Gadium Mercator, S.L. para la realización de modificaciones en el proyecto que permitirán la anexión de locales de los números 37 y 39 -este último conocido como La Cueva del Pájaro Azul y propiedad de Procasa-.

En el expuesto que recibió el visto bueno del Consejo de Procasa se repasan todas las vicisitudes que han surgido desde que se formalizara el contrato de arrendamiento de La Cueva del Pájaro Azul el 21 de diciembre de 2017, fecha desde la que empezaron a correr los seis meses de plazo que se indican en el pliego de condiciones de la licitación.

Así, aunque se reconoce en el texto que dicho plazo para la apertura no se ha cumplido, se justifica este hecho "por las dificultades que han ido surgiendo durante el desarrollo del proyecto para la adaptación del local garantizando la accesibilidad universal al mismo requerida por la Delegación de Urbanismo". Por este motivo, se asegura en el expuesto que las diferentes propuestas realizadas "no han obtenido hasta ahora informes favorables de Urbanismo" en sus intentos por garantizar la accesibilidad y la seguridad contraincendios en el sótano sin tocar los elementos arquitectónicos que están protegidos.

La parte arrendataria reinició la tramitación el pasado 15 de julio con la entrega de un escrito en Procasa para solicitar la unión de los locales de los números 37 y 39 de la calle San Juan con el objetivo de garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. Estas obras cuentan con licencia desde el pasado 2 de agosto, fecha en la que la aprobó la Junta de Gobierno Local con la condición de que cuenten con la autorización de Procasa. Asimismo, el pasado 23 de agosto obtuvo la calificación ambiental favorable para la actividad de hostelería con música y actuaciones en directo de pequeño formato.

Con todo, el Consejo de Administración de Procasa ha autorizado a Gadium Mercator la apertura de dos huecos de puerta en muro medianero entre los locales de los números 37 y 39 de la calle San Juan para su anexión, así como el traslado de la escalera que conecta la planta baja con el sótano de La Cueva del Pájaro Azul al local del número 37 de San Juan, siempre que, en ambos casos, se obtenga el consentimiento de la propiedad de este último inmueble.

Además, el arrendatario deberá firmar un compromiso expreso para la reposición de los elementos alterados si no ejerce la opción de compra que está prevista en un plazo de cinco años. Asimismo, Procasa también ha autorizado el proyecto que se incluye dentro de la licencia de obras para la adaptación del local de La Cueva del Pájaro Azul.